Cayó el empleo formal en Salta y preocupa la reforma laboral que busca Nación

Entre enero y julio de este año el empleo formal o registrado en Salta vio una baja significativa, no solo en cuestión de empleados sino también en referencia a empleadores.

Según informa la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, casi la mitad de los empleos formales corresponden al Estado nacional, provincial y municipal y según cifras de principios a mediado de año, la cantidad de empleadores bajó de 8.973 a 8.586 (4,3% menos), mientras que, en cuestión de trabajadores registrados, disminuyó de 249.760 a 244.252, con 5.180 salteños que perdieron su empleo.

Algo que preocupa a los abogados previsionales es la reforma laboral que plantea el Gobierno nacional, el cual tiene su eje en la quita de indemnizaciones las cuales están previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley Nacional de Empleo y otras leyes complementarias.

Esto lo comentó el abogado previsional, Pablo Tort a El Once TV, quien definió a la reforma laboral impulsada por Nación como un retroceso, además que usar el termino industria para los juicios laborales es algo muy impropio que se viene utilizando en los últimos años.

“Sacar las indemnizaciones laborales es un retroceso absoluto, pretender que trabajador y empleados son partes iguales en una relación de trabajo, jurídica, es incorrecto”, remarcó también la importancia de los sindicatos y representaciones gremiales, ya que el trabajador por si mismo no tiene poder sino colectivamente.

Para finalizar, sostuvo que la reforma laboral debería tener como clave la distinción de empleadores y no tratar a una multinacional de la misma forma que una despensa de barrio: “La reforma podría ir por brindar más facilidades a los pequeños empleadores y realizar un agravamiento o un esfuerzo impositivo mucho mayor a quienes son grandes empresas o multinacionales”.