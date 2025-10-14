Nueva muestra en Salta: “El Legado de los Hacedores” celebra el arte y la tradición del norte

La "CASAGALERÍA" de Salta inauguró la exposición “El Legado de los Hacedores: arqueología del presente”, una propuesta que reúne las obras de Jesús Casimiro, maestro del arte textil, y de los ceramistas Colo Cassina y Nadalino, tres referentes de la creación artesanal y contemporánea del norte argentino.

La muestra busca rendir homenaje a la trayectoria y maestría de estos artistas, destacando el valor del trabajo manual en un mundo dominado por la producción masiva.

A través de sus piezas, los creadores proponen un diálogo entre la tradición ancestral y la expresión moderna, en una mirada que rescata la identidad y el oficio.

Las cerámicas de Cassina y Nadalino reflejan una conexión profunda con el barro, transformando la materia en objetos que transmiten historia y memoria.

En tanto, los tejidos de Casimiro reinterpretan la tradición diaguita-calchaquí desde una sensibilidad contemporánea, donde cada hilo se convierte en relato visual.

“El Legado de los Hacedores” puede visitarse en CASAGALERÍA, ubicada en Avenida Ricardo Sola 475, Salta capital, los martes, miércoles, jueves y sábados de 18 a 21.