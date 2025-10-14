Trump condicionó la asistencia a Argentina con el resultado de las elecciones

En conferencia de prensa, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su par argentino, Javier Milei, habló sobre la asistencia económica al país.

"La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo" afirmó Trump ante los medios.



El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también participó en el encuentro y explicó los motivos del acuerdo de swap financiero con Argentina: "No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con ellos. Es una gran oportunidad para los argentinos".

"Muchas gracias, me siento muy honrado. Especialmente en este momento que, gracias a su liderazgo, ha logrado la paz en Medio Oriente, además del retorno de los 20 rehenes vivos. Gracias por entender la amenaza del socialismo en el siglo XXI y por el enorme trabajo del secretario Bessent ante los problemas de liquidez tras los ataques opositores que hemos sufrido. Gracias por lo que están haciendo por el mundo libre", expresó Milei.

Trump también destacó su conexión con Argentina: "Tu carrera fue extraordinaria. La gente en Argentina me quiere, mucha gente me quiere".