Javier Milei sobre la frase de Trump: “Si volvemos al populismo, EE.UU. dejará de apoyar a nuestro país”

Luego de la conferencia de prensa de Donald Trump y Javier Milei, los bonos en dólares revirtieron las ganancias de la primera parte del día y las acciones argentinas pasaron a terreno negativo. El riesgo país logró mantenerse por debajo de los 1000 puntos.

El dólar oficial había al mediodía hasta los $1400, pero luego cerró a $1385 en las pantallas del Banco Nación (BNA), $10 por encima de la jornada previa. Los financieros, en tanto, aumentaron entre 2% y 3%.

Antes de la reunión entre Trump y Milei, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York operaban casi todas en verde. Sin embargo, tras las declaraciones del mandatario estadounidense, que condicionó la ayuda al triunfo electoral de LLA, los números rojos volvieron a las pantallas.

Al cierre de la jornada, las pérdidas fueron encabezadas por Banco Supervielle (-8,1%), Vista Energy (-7,8%), Transportadora Gas del Sur (-6,7%), Central Puerto (-6,5%) y Galicia (-6%).

Los bonos, por su parte, pasaron de verde a rojo, con caídas de hasta 5%. La peor parte se la llevaron el bonar a 2029 (-5,8%), el Bonar 2041 (-4,7%) y el Global 2035 (-4,1%).

Los dólares financieros, en tanto, cerraron en alza. El contado con liquidación avanzó 2,5% y operó a $1475,56, mientras el MEP sumó 3,2% y finalizó a $1455.

El mercado esperaba por los detalles de la asistencia financiera de Estados Unidos, luego de la intervención directa del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario local y la confirmación del la intención estadounidense de brindar un swap por US$20.000 millones a la Argentina. Sin embargo, el condicionamiento de Trump cambió el humor de los inversores.

Este martes, además, el Indec publicó el dato de inflación de septiembre, que se ubicó en 2,1%.

Cumbre Trump-Milei en Washington: los anuncios que se esperan hoy

Javier Milei se reunió con Donald Trump este martes en Washington. El encuentro se da tras la confirmación del secretario del Tesoro estadounidense de su intención de brindar swap por US$20.000 millones a la Argentina para fortalecer las reservas del Banco Central y reducir la presión sobre el mercado cambiario.

Se estima que en la reunión bilateral las negociaciones en las que avanzaron la Argentina y Estados Unidos. Por eso, se esperan anuncios concretos sobre varios temas:

-El swap de monedas por US$20.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central;

-Intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino, tanto oficial como financiero y futuros, mediante la compra de pesos y venta de dólares, como ocurrió el jueves por unos US$24 millones;

-Compra de bonos argentinos de manera directa. Podría ser por hasta US$10.000 millones a través de bancos internacionales. La operatoria haría bajar fuerte el riesgo país, clave para que la Argentina pueda acceder a financiamiento en los mercados externos;

-El acuerdo comercial bilateral que permitiría a la Argentina exportar e importar 150 productos con arancel cero o reducido, fuera del marco del Mercosur;

-Nueva revisión de metas con el FMI. Se modificarían los objetivos fiscales, monetarios y de acumulación de reservas del Banco Central, ya flexibilizadas en junio;

-Un régimen especial de inversiones para empresas estadounidenses, similar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases. /TN