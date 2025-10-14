Lio Messi hizo un inesperado anuncio: “por fin puedo contarles”

El capitán de la Selección argentina busca el desarrollo del fútbol juvenil y lanzó una innovadora iniciativa.

El capitán de la Selección argentina busca el desarrollo del fútbol juvenil y lanzó una innovadora iniciativa.

Desde su llegada a Estados Unidos, Lionel Messi se convirtió en una referencia para el crecimiento del fútbol en el país. Tanto es así que en las últimas horas, el crack argentino hizo un importante anuncio que incluyó a dos equipos argentinos.

A través de su cuenta de Instagram, Messi reveló que organizará un torneo juvenil en Miami con la presencia de ocho clubes: Inter Miami, Newell’s, River, Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City e Inter de Milán.

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!“, escribió el capitán albiceleste.

El torneo se llevará a cabo en el complejo del Inter Miami y en el Chase Stadium. El formato serán dos grupos de cuatro equipos donde se enfrentarán todos contra todos. Luego se clasificarán a unos playoffs para definir al campeón.

La copa está destinada a jugadores Sub 16, ya que “se trata de la próxima generación“. Se disputará entre el 9 y el 14 de diciembre y las entradas costarán alrededor de 120 dólares.

La reacción de los fanáticos fue muy positiva en las redes sociales y se espera una gran concurrencia para los encuentros y los eventos que se desarrollarán en el marco de la competencia. /TN