Las jubilaciones, AUH y beneficios ANSES subirán 2,1% en noviembre: Cuánto cobrarán

Las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán 2,1% en noviembre, en línea con el dato de inflación de septiembre, que informó este martes el INDEC.

Así, el haber mínimo será de $333.150,65 el undécimo mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó otorgará a los que menos ganan. Si se suma ese refuerzo, la jubilación pasaría a $403.150,65.

El aumento para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Ese mecanismo también se aplica para actualizar otras prestaciones que paga la ANSES. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), que en noviembre subirán a $119.713,83.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en noviembre



Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en noviembre de la siguiente manera, sin contar el bono:

-La jubilación mínima: $333.150,65;

-La jubilación máxima: $2.241.788,48;

-La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $266.520,51;

-Las Pensiones no Contributivas (PNC): $233.251,24;

-La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $152.401,22.

En tanto, el bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos. Desde marzo de 2024, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran

La AUH y otras asignaciones quedarían desde noviembre de la siguiente manera, dada la inflación de 2,1% en septiembre que reportó el INDEC.

-La Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,83.

-La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $119.713,83.

-La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $59.862,25 para el primer escalón de ingresos.