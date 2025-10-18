Formula 1: Colapinto largará desde el puesto 15 en el GP de Estados Unidos este domingo

El piloto argentino logró avanzar a la segunda etapa de la clasificación, aunque no consiguió superar a su compañero Pierre Gasly.

El piloto argentino Franco Colapinto cumplió una destacada actuación este sábado en el circuito de Austin, Texas, donde logró avanzar a la segunda etapa de la clasificación (Q2) del Gran Premio de Estados Unidos, y partirá desde el puesto 15 en la carrera del domingo.

En su primera participación en el trazado norteamericano dentro de la Fórmula 1, el corredor de Alpine consiguió meterse entre los 15 mejores tras beneficiarse por la penalización al británico Alex Albon (Williams), quien excedió los límites de pista en la Q1. Colapinto había terminado inicialmente en la posición 16, pero avanzó un puesto y logró clasificar a la siguiente instancia, quedando finalmente detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Más temprano, el argentino había cerrado un buen desempeño en la Sprint, donde finalizó 14°, tres lugares por delante de su posición de largada. Aunque el ritmo de competencia lo dejó lejos de los puntos, Colapinto aprovechó los incidentes y sanciones que marcaron la prueba corta, entre ellos un fuerte choque entre los McLaren en la primera vuelta y una penalización sobre Oliver Bearman.

El triunfo en la Sprint fue para Max Verstappen, quien sumó ocho puntos valiosos en su lucha por el Campeonato Mundial de Pilotos.

El Gran Premio de Estados Unidos representa la 19ª fecha del calendario y da inicio a la gira americana de la Fórmula 1, que continuará con las carreras en Ciudad de México, San Pablo y Las Vegas.

Con una nueva oportunidad de sumar experiencia, Colapinto buscará avanzar posiciones y consolidar su buen momento en la máxima categoría del automovilismo mundial.