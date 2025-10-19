Colapinto le mandó un emotivo saludo a su mamá por redes sociales y contó lo que le gustaría regalarle

El argentino Franco Colapinto usó las redes sociales de la escudería Alpine de Fórmula 1 para saludar a las madres por celebrarse su día en la Argentina, y especialmente a su mamá.

“A la distancia”, Colapinto, en el día de la carrera de Fórmula 1 en el circuito de Austin, en Estados Unidos, dedicó unos segundos para el saludo.

Allí, desde el Gran Premio de las Américas para el que clasificó en la posición 15, decidió enviar el saludo y contó lo que le gustaría regalarle a su mamá.

BWT Alpine Formula One Team on Instagram: "Franquito has a special message for all the mothers celebrating Mother’s Day in Argentina 🥰"

En ese punto, con la soltura de siempre, dejó entrever que el regalo ideal sería obtener algún punto en la carrera, los primeros de la temporada, para lo que debería terminar entre los 10 primeros pilotos.

Su saludo generó de inmediato una enorme repercusión en las redes sociales de Alpine, aunque esta vez especialmente en madres, que resaltaron la manera que eligió para saludar a su madre.