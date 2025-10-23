Preocupación por los bares de glitter: Una niña sufrió quemaduras

Una niña sufrió quemaduras en su rostro y brazos después que la pintaron con glitter en dos cumpleaños.

Todo comenzó hace un mes cuando la niña se pintó la cara en un cumpleaños y resultó con quemaduras, contó el padre a Nuevo Diario. Unos días después se produjo un segundo incidente, en otro cumpleaños, donde el brillo que le colocaron en el brazo también le produjo quemaduras.

Según contó el padre, se le hicieron ampollas en los brazos. “Si le hubiese entrado en el ojo o lo hubiese inhalado, no sé si hoy la tengo a mi hija”, expresó preocupado.

El padre de la menor aseguró que se comunicó con el ministro de Salud de la provincia y con un médico que formó parte de ANMAT, quien habría confirmado que “miles de productos cosméticos están ingresando al país sin control de Nación”.

“Es un peligro muy grande para los chicos que festejan cumpleaños. Todos estos productos no tienen ningún tipo de control a nivel nacional. Nación directamente no controla nada”, denunció.

El glitter y otros brillos decorativos se utilizan masivamente en cumpleaños, carnavales y eventos escolares, y muchas veces se aplican sobre la piel o el cabello sin advertencias sobre posibles reacciones adversas.

“Gracias a Dios fueron solo quemaduras, pero no sé cuánto tiempo llevará la recuperación. Espero que no le queden secuelas” finalizó.