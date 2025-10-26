Mauricio Macri le tiró un guiño a Javier Milei en plenas elecciones: "Él sabe mi número"

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, emitió su voto este domingo y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de optimismo y reflexión a la ciudadanía, destacando la importancia de la participación electoral.

"Es un buen momento para volver a renovar la esperanza, participar y realmente acercarse a votar", expresó Macri en diálogo con la prensa. El exmandatario remarcó que el foco del debate político debe estar puesto en "aplicar sentido común a las cosas que están pasando", despegándolo de los enfrentamientos partidarios.

Macri manifestó su expectativa de que el Gobierno avance en reformas profundas: "Espero que el gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo y la gobernabilidad. Es lo que el país necesita para poder crecer", afirmó, en línea con el reclamo social de estabilidad.

Consultado sobre una posible colaboración con la gestión de La Libertad Avanza, Macri aseguró que está "a disposición para contribuir a la gobernabilidad y al cambio". Sin embargo, aclaró que hasta el momento no mantuvo conversaciones directas con el presidente Javier Milei. "Espero un llamado para poder dialogar sobre acuerdos y consensos que fortalezcan la gestión", señaló.

Finalmente, el expresidente se refirió a las expectativas económicas post-comicios y se mostró confiado en la reacción de los mercados: "Si el gobierno plantea cambios en serio y consolida la gobernabilidad, eso reforzará los esfuerzos por sacar a la Argentina de la crisis que heredó", concluyó.