Boca lo dió vuelta ante Baracas y ganó 3 a 1: Se mete en zona de Libertadores

Boca lo dió vuelta ante Baracas y ganó 3 a 1: Se mete en zona de LibertadoresDeportes27/10/2025
Boca derrotó 3-1 a Barracas Central en el encuentro postergado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
El marcador lo abrió Rodrigo Insua para Barracas Central a los 20 minutos del primer tiempo y en el complemento, Milton Gimenez marcó un doblete a los ocho y diez minutos, mientras que Miguel Merentiel culminó la victoria a los 21 minutos.
Con este resultado, el Xeneize vuelve a meterse en zona de playoffs y en la Copa Libertadores del próximo año por la Tabla Anual.
