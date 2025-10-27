Boca lo dió vuelta ante Baracas y ganó 3 a 1: Se mete en zona de Libertadores

Deportes27/10/2025
boca barracas

Boca derrotó 3-1 a Barracas Central en el encuentro postergado de la fecha 12 del Torneo Clausura.

El marcador lo abrió Rodrigo Insua para Barracas Central a los 20 minutos del primer tiempo y en el complemento, Milton Gimenez marcó un doblete a los ocho y diez minutos, mientras que Miguel Merentiel culminó la victoria a los 21 minutos.

Con este resultado, el Xeneize vuelve a meterse en zona de playoffs y en la Copa Libertadores del próximo año por la Tabla Anual.

