Franco Colapinto fue visto junto a una famosa cantante: el video en un boliche que encendió los rumores de un romance

Franco Colapinto fue visto coqueteando con una famosa cantante en el VIP de un boliche de México después de la carrera del domingo pasado.

Al aire de LAM (América), Pepe Ochoa contó que el piloto de Alpine tendría un romance con Meri Deal, cantante uruguaya de la banda Toco para vos, y mostró los videos en los que se los puede ver juntos en la discoteca.

“Hicieron una fiesta el domingo que pasó. Ella entró, estaba el VIP, del VIP, del VIP. Franco Colapinto con El Biza (Bizarrap) y un par más estaban todos en el VIP y ella logra acceder. Lo primero que se vio es un video que es un coqueteo”, explicó el panelista mientras mostraban las imágenes.

Para que diera más información, Ángel de Brito, conductor del ciclo de chimentos, le preguntó a su compañero: “¿Qué sería coqueteo?“. ”Nada, te hablo un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó“. /TN