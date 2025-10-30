Ailén Cova se sacó fotos con la hija que tuvo con Mac Allister pero un detalle indignó a todos

La pareja del futbolista publicó varias imágenes de la bebé que nació hace poco más de un mes.

Ailén Cova se muestra más feliz que nunca en sus redes sociales tras la llegada de Alaia, la bebé fruto de su amor con Alexis Mac Allister que nació a finales de septiembre.

Recientemente, la diseñadora de indumentaria hizo una publicación en su Instagram con varias fotos en las que aparecía posando junto a su hija. Más allá de la ternura que generó, varios usuarios expresaron su indignación.

Las postales fueron sacadas durante el festejo por los 27 años de Ailén. En la celebración Alexis no estuvo presente, pero sí asistieron otros de los seres queridos más cercanos de la joven.

Las críticas que Ailén Cova recibió en sus redes.

Lo que llamó la atención de los usuarios fue que la bebé aparecía tapada en todas las fotos. Incluso, en una de las imágenes se la ve con su cara cubierta por la mano de Cova, resguardándola de las cámaras.

Por eso, muchos de ellos le dejaron diferentes comentarios en el posteo. “¿Por qué le tapa la cara?“, quiso saber una internauta. ”Hermoso recuerdo para la bebé cuando de grande vea todas las fotos con la cara tapada", cuestionó otra.

Otras de las imágenes que compartió Ailén Cova.

Qué significa el nombre que Alexis Mac Allister y Ailén Cova eligieron para su hija

A finales de septiembre nació en Inglaterra la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova. La pareja decidió innovar y eligió para la bebé un nombre fuera de lo común: Alaia.

La elección del nombre generó interés por su origen cultural y el significado que posee en diversas tradiciones. El nacimiento de la niña ocurrió en un ámbito íntimo, acompañado de las atenciones propias de esta nueva etapa para la familia.

El tierno posteo de Alexis Mac Allister junto a su novia Ailén Cova y su pequeña hija Alaia.

De acuerdo con lo trascendido, Alaia proviene del hawaiano y su significado es “alegría” o “felicidad”, en una tradición donde los nombres suelen estar ligados a emociones, estados del espíritu o elementos naturales. En este caso, la elección apunta a una connotación positiva, asociada al bienestar y la armonía. Su sonido delicado y su proyección internacional lo convierten en un nombre actual y con un sello distintivo.

Asimismo, el nombre puede relacionarse con otras tradiciones, como la vasca, donde se emplea como nombre femenino y se lo asocia con la idea de protección. En hebreo, en cambio, se interpreta como “sublime” o “elevada”. Si bien el sentido varía según el origen, todos coinciden en transmitir valores positivos. En el caso de Alexis Mac Allister y Ailén Cova, la elección está vinculada con la felicidad que les genera la llegada de su primera hija. /TN