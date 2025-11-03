Motociclista en estado crítico tras brutal choque: Habría perdido ambas piernas

Un motociclista de 44 años se encuentra internado en estado crítico tras un accidente ocurrido en la madrugada sobre la Circunvalación Sur, entre la Ruta Nacional 68 y la Ruta Provincial 21, cerca de Cerrillos.

El hombre viajaba en una motocicleta Motomel 110 cc cuando fue impactada desde atrás por un camión de transporte de la empresa láctea.

Producto del choque, sufrió gravísimas lesiones y fue asistido por personal del SAMEC antes de ser trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, donde los médicos confirmaron “politraumatismo y amputación de ambos miembros inferiores”.

La policía de la Comisaría N°1 de Cerrillos, junto con Criminalística, trabajó en el lugar del siniestro y realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

El conductor del camión no sufrió heridas graves y colabora con la investigación.