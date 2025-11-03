Amenazaron a Juanita Tinelli y le dieron un botón antipánico

Amenazaron a Juanita Tinelli y le dieron un botón antipánicoGobierno03/11/2025
La modelo e hija del famoso productor, Juana Tinelli, de 22 años, denunció que recibió amenazas de muerte por teléfono y la Justicia le entregó un botón antipánico para protegerla ante cualquier hecho.
La frase que encendió todas las alarmas fue contundente: “Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho”. La información fue revelada, por Mauro Szeta en sus redes sociales, donde detalló que la joven modelo fue intimidada a través de una llamada telefónica.
“Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho”
Según fuentes cercanas a la familia, la Justicia actuó de inmediato: “El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público”, informó la periodista Laura Ubfal.
