Amenazaron a Juanita Tinelli y le dieron un botón antipánico

La modelo e hija del famoso productor, Juana Tinelli, de 22 años, denunció que recibió amenazas de muerte por teléfono y la Justicia le entregó un botón antipánico para protegerla ante cualquier hecho.

La frase que encendió todas las alarmas fue contundente: “Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho”. La información fue revelada, por Mauro Szeta en sus redes sociales, donde detalló que la joven modelo fue intimidada a través de una llamada telefónica.

“Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho”

Según fuentes cercanas a la familia, la Justicia actuó de inmediato: “El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público”, informó la periodista Laura Ubfal.