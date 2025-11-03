Amenazaron a Juanita Tinelli y le dieron un botón antipánico

Gobierno03/11/2025
juanita tinelli

La modelo e hija del famoso productor, Juana Tinelli, de 22 años, denunció que recibió amenazas de muerte por teléfono y la Justicia le entregó un botón antipánico para protegerla ante cualquier hecho. 

La frase que encendió todas las alarmas fue contundente: “Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho”. La información fue revelada, por Mauro Szeta en sus redes sociales, donde detalló que la joven modelo fue intimidada a través de una llamada telefónica.

“Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho”

Según fuentes cercanas a la familia, la Justicia actuó de inmediato: “El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público”, informó la periodista Laura Ubfal.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día