Aguinaldo para jubilados y pensionados 2025: En qué fecha se cobra y cómo calcularlo

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán cobrar la segunda cuota del aguinaldo en diciembre de 2025. De esta forma, se complementará con los haberes mensuales.

Los haberes jubilatorios de noviembre subirán un 2,1% por la Ley de Movilidad, que se basa en el último dato de inflación del INDEC. De esta manera, servirá para calcular el Sueldo Anual Complementario.

Cuándo se cobra y cómo calcularlo el aguinaldo

Según la normativa vigente, el aguinaldo para jubilados y pensionados de la ANSES deberá pagarse antes del 18 de diciembre. Ese plus se abonará junto al haber mensual del mes.

Para calcular el aguinaldo, hay que tener en cuenta el 50% del haber mensual más alto recibido entre los meses de julio y diciembre de este año, según indicó ANSES.

Por este motivo, el monto dependerá de las próximas actualizaciones por Índice de Precios al Consumidor (IPC).



Calendario ANSES: cuándo se cobra el aguinaldo en noviembre 2025

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre.



Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre.

