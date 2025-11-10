Una heroína: Policía salvó a una menor que sufría asfixia

Sociedad10/11/2025
maniobra de heimlich
Imagen ilustrativa

El viernes en el Valle de Lerma, alrededor de las 23:10hs., efectivos de la Comisaría N°5 de La Merced fueron alertados sobre una emergencia en las calles San Martín y Maipú. 

El aviso advertía sobre una menor de edad que sufría un cuadro de dificultad respiratoria, por lo que los efectivos se trasladaron al lugar. 

La cabo Andrea fue quien actuó rápidamente aplicando maniobras de Heimlich y logrando desobstruir las vías respiratorias de la niña, informó Defrentesalta

Así logró estabilizarla a la espera de la ambulancia, por lo que testigos de lo ocurrido destacaron la valentía y serenidad de la uniformada. 

