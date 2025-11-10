Más de 2 mil jóvenes buscan ingresar al Servicio Penitenciario

Más de dos mil postulantes de distintos puntos de la provincia se inscribieron para formar parte de la nueva cohorte de la Escuela de Cadetes.

Las preinscripciones comenzaron el 24 de octubre y finalizaron el 5 de noviembre, alcanzando una cifra récord de interesados. Actualmente, se desarrolla la segunda etapa del proceso, que consiste en la presentación de la documentación requerida.

“Se trata de una oferta académica y laboral muy completa. No solo se adquiere una formación técnica, sino también valores fundamentales como la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo”, resaltó Marcos Hugo Romero, jefe de cuerpo de la Escuela de Cadetes.

Los egresados cuentan con salida laboral inmediata dentro del sistema penitenciario de Salta.

Dónde estudiar y cómo ingresar

La Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario funciona en la localidad de Cerrillos, sobre Ruta Nacional 26, kilómetro 6,5, Finca Santa Teresita, paraje La Isla. Allí, los postulantes presentan personalmente toda la documentación y son orientados sobre los pasos siguientes del proceso de ingreso.

El establecimiento cuenta con aulas equipadas, espacios para formación física y prácticas profesionales, así como un cuerpo docente especializado que acompaña a los cadetes en su desarrollo integral. “Durante los tres años de cursado se trabaja tanto en la formación académica como en la disciplina institucional, que es el eje central del espíritu penitenciario”, explicó el jefe de cuerpo.