El fotógrafo y corresponsal de la guerra de Malvinas presentó su libro en Salta

Eduardo Rotondo, fotófrago y parte de la guerra como corresponsal en Malvinas, llegó a Salta para presentar su libro "Malvinas en primera persona" y dio algunos detalles de su trabajo: "El libro era una asignatura pendiente que tenía con los veteranos de Güerra, yo había sacado un libro en el año 83 de fotos, había cometido el error de haberlo hecho en cartulina, y con el tiempo esa cartulina se puso amarilla y el libro sigue estando, es bilingue pero perdió color".

Atento a lo sucedido, es que cuando planifica hacer este nuevo trabajo buscó que sea de mejor calidad:"dijimos tenemos que hacer algo especial, primero lo hicimos en papel ilustración, segundo metimos 258 fotos y después metimos 56 videos. Entonces la gente cuando fuimos a la feria del libro decía, ¿Qué nos van a dar,un CD o un Pendrive? Pero como en el libro? Sí, tiene un código QR y usted apoya el celular y va ver. Si buscas el capítulo de la misa de los comandos lo vas a ver al general dándole la bandera al teniente primero Anadon, diciéndole que lo lleve a lo más profundo" contó para Multivisión Federal.

Por su parte un Veterano de Guerra que acompañaba a Eduardo, destacó el acompañamiento e hizo hincapie: "Hace muchos años que no nos veíamos, pero lo que uno comparte en combate, es muy dificil que se olvide o que el tiempo haga mella en ese recuerdo y Eduardo nos acompañaba en distintos lugares y si yo mal no recuerdo, los corresponsales de Guerra no tenían permitido salir del Puerto Argentino, y Eduardo vino con nosotros en un helicóptero a San Carlos. Las fotos que tenemos de ahí con los misiles, son justamente porque él nos acompañó".