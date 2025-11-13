¿Estas son las palabras que nos definen como salteños?

Una obra de la artista @eugemargarit se volvió viral en redes por ilustrar a Salta, La Linda, a través de sus palabras y expresiones más típicas. En un fondo rojo vibrante y con la forma del mapa provincial, cada región se viste de colores y frases que para muchos resumen nuestra identidad.

Entre las expresiones más reconocidas aparecen clásicos como "opa", "meta", "machado", "chuñar", "que chala", "pata pila", "haragán", "tranca balanca", "pue", "cococho", "churo", "resbaladero", "como é" y muchas otras más que seguramente escuchaste —y dijiste— más de una vez.

El trabajo artístico propone una mirada lúdica y cultural que invita a reflexionar: ¿estas palabras realmente nos representan como salteños? Para muchos, sí y quizás faltan muchas otras. Pero sin dudas encierran un poco de nuestras costumbres, tonos, formas de vivir y de hablar que nos hacen únicos. Y porque, en definitiva, el idioma también es identidad. Ni que hablar de la tonada que representa también a cada región o provincia, pero ese es otro tema.

La pieza de la artista forma parte de un recorrido que la artista viene haciendo por diferentes provincias argentinas, rescatando las particularidades lingüísticas de cada región.