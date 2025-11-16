Video: Batalla campal y escándalo en Madryn tras el triunfo sobre Morón

Después del triunfo 1-0 de Deportivo Madryn frente a Deportivo Morón, el clima terminó este domingo estallando en una fuerte batalla campal que obligó a un rápido accionar del personal de seguridad. Lo que había comenzado como un cierre tenso por la definición del partido se transformó, en cuestión de segundos, en una escena descontrolada dentro del Estadio Abel Sastre.

Según supo Agencia Noticias Argentinas, en el círculo central se desataron intensos disturbios entre los dos planteles, que se involucraron en empujones, insultos y golpes en medio de un clima completamente desbordado.

💰❌ ESCANDALOSO ROBO DE MADRYN A MORÓN EN EL ASCENSO❗️



🟥 El gallo está con 10 y aún así, lo siguen robando.



🔥 Con el arbitraje a su favor, le robó el primer gol con una falta que no fue.



🔪 Los jugadores de Madryn salen ‘a matar’ y no son expulsados.pic.twitter.com/WNENAgaNeq — Fútbol Analítico (@futbolanal) November 16, 2025

La policía ingresó al campo de juego con el objetivo de calmar los ánimos, pero la respuesta de ambos bandos fue igual de hostil, lo que dificultó cualquier intento de contención. El enfrentamiento se extendió varios minutos y generó un caos generalizado que sorprendió a los hinchas y autoridades presentes.

El origen del conflicto estuvo en las fuertes protestas de los jugadores del “Gallo”, quienes, apenas finalizado el encuentro, se abalanzaron sobre el árbitro para reclamar por lo que consideraron un arbitraje polémico y perjudicial. Según denunciaron, varias decisiones clave habrían favorecido al conjunto local, lo que encendió la chispa que derivó en los incidentes posteriores. #AgenciaNA