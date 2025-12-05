El sector farmacéutico en caída: "En una receta de tres medicamentos compran solo los dos más importantes"

La presidenta de la Cámara de Farmacéuticos de Salta, Susana Carrasco, dialogó con CNN Salta y brindó un panorama detallado sobre la situación que atraviesa el sector, marcado por una fuerte caída en las ventas y un contexto económico complejo.

Carrasco calificó el balance anual como “preocupante”, y explicó que a nivel nacional se registró una disminución de entre el 20% y 30% en la venta de medicamentos. “La gente hoy tiene menos poder adquisitivo. En una receta de tres medicamentos, por ejemplo, la persona compra solo los dos más importantes”, señaló, evidenciando cómo la crisis impacta directamente en el acceso a tratamientos.

La dirigente también destacó que la presión impositiva afecta de manera significativa a los precios finales. “La situación impositiva nos pega muy duramente con los precios”, remarcó.

En cuanto al funcionamiento interno del sistema, aseguró que trabajan para que todos los procesos operativos estén activos y ágiles, de modo que las farmacias puedan brindar un mejor servicio al público: “Tratamos de que todos los sistemas estén funcionando para que las farmacias puedan trabajar lo más rápido posible”.

Carrasco expresó además cierto optimismo a mediano plazo:

“Estamos trabajando y pensamos que para 2026 vamos a mejorar la situación, con la idea de impulsar una reforma que es fundamental”

Por último, destacó el impacto positivo de la receta digital, una herramienta que, según afirmó, permitió corregir irregularidades frecuentes en las recetas en papel. “Fue una excelente idea; nos facilitó muchas irregularidades que teníamos a la hora de revisar la receta papel, que a veces tenía algunos datos incompletos”.