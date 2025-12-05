Salta Basket se impuso en La Rioja y quedó segundo en la Conferencia Norte

Los dirigidos por Ricardo De Cecco superaron 87-80 a Fusión Riojana en el primer juego de su gira por tierras riojanas.

Tomás Botta fue la figura de la noche, determinante en la conducción ofensiva y letal en los momentos clave. Cerró su cuenta con 23 puntos, incluido un espectacular volcado en la última jugada.

Lo acompañaron en la terna de goleadores Nicolás Álvarez y el norteamericano Chancellor Hunter, quienes también aportaron puntos decisivos.

En el equipo local, dirigido tácticamente por el tucumano Mario Vildoza, la defensa fue su arma principal, sobre todo en el segundo cuarto, donde complicaron los ataques salteños y aprovecharon los triples de Beigier, Corso y Velázquez.

Sin embargo, la intensidad y la buena rotación de Los Infernales terminó siendo demasiado para Fusión, que cometió 12 pérdidas frente a apenas 3 de los visitantes.

Con este triunfo, Salta Basket queda segundo en la tabla general de la Conferencia Norte, detrás de San Isidro.

El próximo desafío será un choque de líderes: este sábado, Los Infernales visitarán a Amancay.