Lionel Scaloni tras el sorteo: "Esperemos que no nos toque España en la siguiente ronda"

Vivió un día especial. Lionel Scaloni, que entregó el trofeo de la Copa del Mundo en el sorteo en Washington, ya palpita mejor el Mundial 2026. El técnico de la Selección Argentina, en dicho acto, conoció a sus rivales y su camino en la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá. Después, habló con la prensa y dejó sus impresiones.

Argentina, actual campeón mundial tras coronarse en Qatar 2022, con Lionel Messi como figura, será el cabeza de serie del Grupo J en el Mundial. Y sus adversarios serán Austria, Argelia y Jordania.



Con los medios, Scaloni fue claro sobre los adversarios: "Austria y Argelia son los más conocidos, son rivales difíciles y los partidos hay que jugarlos. Austria es un buen equipo, hizo una gran Eliminatoria en Europa. Conozco al entrenador de Argelia, su manera de proponer el fútbol, me dirigió en Lazio y no me ponía mucho (sonrisas). Y ellos tienen jugadores de jerarquía. Y Jordania es el menos conocido de los tres, pero empezaremos a mirar y evaluar".

Y enseguida aclaró: "Ya tenemos la experiencia del Mundial pasado contra Arabia Saudita y por eso siempre hay que jugar cada partido. Hay que afrontar lo que nos tocó y está bien así. Lo más importante es cómo llegamos".

Podría darse la posibilidad de disputar más duelos posibles contra España, en un eventual cruce de 16avos de final. Eso ocurriría si Argentina gana su zona y España termina segundo en la propia o en el caso invertido, de que la Albiceleste quede como escolta y la Roja sea líder de su grupo en 2026.

Scaloni habló del panorama de Argentina en el Mundial, tras el resultado del sorteo.

"No sé nada de la Finalissima en marzo, si finalmente se jugará o no. El rival será duro, como puede ser Uruguay, son selecciones muy potentes. Primero hay que pasar bien el grupo y después ya veremos. Es lo que hay: te puede tocar un grupo de la muerte y después se te facilita el camino o no. Puede pasar con este cambio de reglamento que siendo primero de un grupo, con nueve puntos, ganando tus tres partidos, no te toque después contra un tercero y vayas directamente ante un segundo de otra zona. Esperemos que no nos toque España en la siguiente ronda".

"Lo importante es ver cómo llegamos al inicio del Mundial. Como equipo ya sabemos lo que queremos, pero hay que ver individualmente cómo llegan, porque jugarán muchísimos partidos hasta el Mundial, que no vengan con problemas", agregó el DT.

"¿Los horarios? No creo que me consulten, eso lo hará la FIFA y el sorteo siempre es así, es lo que toca. Jugaremos en Kansas, donde hace mucho calor. Veremos el horario, sabiendo que eso afecta, cambia bastante jugar de tarde o de noche. ¿Cambiar las sedes? No, si están confirmadas no podrán cambiarse. Todos deben viajar igual. Serían los partidos en San Francisco, Dallas y Kansas", comentó.

"¿Si recibí mensajes de los jugadores? Está bien que no me escriban los jugadores, primero deben estar en la lista (sonrisas). Y está bien que sea así. Que se tengan fe. No tenemos conocimiento todavía de la cantidad de jugadores para la lista, supongo que serán 26. Igual mañana hay una reunión con los entrenadores", contó.

"Tuve guantes blancos para llevar la copa, es lo que había no podía elegir (sonrisas). ¿Si renuevo contrato? No sé nada si renovaremos el contrato, no sé, la verdad...", remató. /ESPN