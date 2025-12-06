Colapinto largará último en el GP de Abu Dabi de Fórmula 1

Colapinto largará último en el GP de Abu Dabi de Fórmula 1Deportes06/12/2025
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a tener una floja clasificación, ya que quedó eliminado en la Q1 y largará último en la carrera del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1.
Colapinto, que todavía no pudo sumar puntos en lo que va del año, registró un tiempo de 1:23,890 y quedó a un segundo y 285 milésimas del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren).
La carrera del GP de Abu Dabi, que definirá al campeón de la temporada 2025, será este domingo a partir de las 10 (hora de Argentina).
Últimas noticias
Te puede interesar
¿Cómo salió Argentina cuando se enfrentó contra Argelia y Austria?
Por Guillermo CaliuoloDeportes05/12/2025
Salta se consagró con 15 medallas en los 37° Juegos Olímpicos Nacionales de Ingenieros
InformateSaltaDeportes05/12/2025
Lo más visto
Desarrolladores esperan créditos hipotecarios para impulsar la inversión en Salta
Por María Victoria ArriagadaSin Vueltas05/12/2025
Salta se consagró con 15 medallas en los 37° Juegos Olímpicos Nacionales de Ingenieros
InformateSaltaDeportes05/12/2025