Colapinto largará último en el GP de Abu Dabi de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a tener una floja clasificación, ya que quedó eliminado en la Q1 y largará último en la carrera del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1.

Colapinto, que todavía no pudo sumar puntos en lo que va del año, registró un tiempo de 1:23,890 y quedó a un segundo y 285 milésimas del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren).

La carrera del GP de Abu Dabi, que definirá al campeón de la temporada 2025, será este domingo a partir de las 10 (hora de Argentina).