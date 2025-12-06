Las increíbles atajadas del Dibu Martínez para sostener la victoria de Aston Villa

Emiliano Martínez fue protagonista del partido épico entre Aston Villa y Arsenal. Su equipo bajó nada más ni nada menos que al líder del campeonato con un gol agónico de Emiliano Buendía y el arquero argentino fue determinante con una atajada clave que pudo haber significado el triunfo de los Gunners.

Faltaban 20 minutos para el pitazo final y los Villanos no la pasaban bien: le habían empatado el partido y sufrían el envión de los de Mikel Arteta. Cuando parecía que el segundo gol de los de Londres estaba al caer, el campeón del mundo apareció con una respuesta fundamental.

Leandro Trossard sacó un zurdazo a colocar que parecía que se metía en el ángulo superior derecho del marplatense. Con una volada extraordinaria, Dibu alcanzó a rozar el balón con los dedos de su mano izquierda, evitando el gol de la victoria de los líderes.

¡ESTÁS LOCO, DIBU! IMPRESIONANTE VOLADA DE EMILIANO MARTÍNEZ PARA EVITAR UN GOLAZO DE ODEGAARD.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oN6BouHNCH — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

La acción del arquero argentino terminó siendo más que determinante, porque valió tres puntos. En el minuto 95, en la última jugada del partido, Emiliano Buendía apareció para convertir un gol agónico para la victoria del conjunto local.