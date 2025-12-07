En vivo: La definición de la F1 entre Norris, Verstappen y Piastri, con Colapinto en pista

La temporada 2025 de la Fórmula 1 se está definiendo en el Gran Premio de Abu Dabi, donde el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren) pelean por el título.

Verstappen largó desde la pole position, mientras que Norris, que llegó como líder del campeonato, comenzó en el segundo lugar y una posición por detrás.

El principal candidato es Lando Norris, de McLaren, que llega al GP decisivo con una ventaja de 12 puntos sobre su perseguidor inmediato, Max Verstappen, de Red Bull, quien suma 396 unidades.

Un poco más atrás aparece Oscar Piastri, también de McLaren, ubicado a cuatro puntos de Verstappen.

El australiano fue líder durante buena parte del año, pero perdió terreno en los últimos compromisos y quedó con menos margen para la definición.

En tanto, el argentino Franco Colapinto largó 20º.

En vivo



10:39

Verstappen paró en boxes y Piastri es el nuevo líder

El neerlandés ahora cayó a la segunda posición.

10:39

Norris superó a Tsunoda con una maniobra extrema

El británico superó al japonés con una maniobra increíble, saliéndose incluso de la pista y arriesgando el monoplaza.

10:29

Norris paró en boxes y cayó varias posiciones

El británico montó neumáticos duros en la vuelta 17 y cayó al noveno lugar.

10:27

Colapinto paró en boxes y cayó a la última posición

El argentino la tiene realmente complicada para sumar puntos.

10:20

Norris, por ahora campeón

El británico se mantiene en la tercera posición luego de 12 vueltas, resultado necesario para ser campeón.

10:15

Colapinto sube una posición

El argentino escaló al 19° lugar, luego de la parada en boxes del alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

10:06

¡Empezó la carrera!

Luego de la primera vuelta, Verstappen mantuvo la primera posición, mientras que Piastri superó a Norris y lo relegó al tercer lugar.