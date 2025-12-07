El duro análisis de Colapinto tras el cierre de temporada en F1: "Gracias a Dios terminó este año"

La temporada de Fórmula 1 llegó a su fin y Lando Norris fue el campeón de este año, en una carrera más que emocionante. En cuanto a Franco Colapinto, tuvo muchas complicaciones a lo largo de la competencia y deberá enfocarse en prepararse para lo que se viene.

El argentino despidió del año 2025 en la 20° posición con su Alpine y cerró, junto al equipo, una temporada para el olvido. Una vez que bajó del vehículo, el piloto habló con la prensa e hizo un contundente análisis de cómo fue este año.

“Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor”, señaló el corredor respecto a lo que fue el 2025.

Además, reconoció que el rendimiento no fue el esperado y lejos estuvo de cumplir con las expectativas que había, pero destacó a importancia de la experiencia adquirida a lo largo del año y la unión del grupo en los momentos más complejos. “Queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año”, agregó, demostrando que está listo para el próximo campeonato.

Franco Colapinto suele ser muy autocrítico y esta no fue la excepción. Quedó en evidencia que no fue un buen año, que tuvo muchas dificultades deportivas. Sumado a que fue el único piloto de la parrilla que no logró sumar puntos a lo largo de año, al igual que Jack Doohan, a quien reemplazó en el equipo francés, pero también por el fortalecimiento del trabajo interno del equipo. /Minuto Uno