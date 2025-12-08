Apuestas deportivas en CapibaraBet Argentina: todo lo que debés saber

La movida de las apuestas deportivas cada día crece más y CapibaraBet Argentina se presenta en Argentina como una opción bastante interesante al tener una oferta bastante amplia y un bono de bienvenida para sus nuevos usuarios.

Si querés conocer todo sobre las apuestas deportivas en CapibaraBet Argentina, en esta reseña vas a encontrar todos los detalles, contándote de forma muy precisa sobre los deportes que ofrece, la cantidad de eventos disponibles, las opciones para cada partido y qué tal son las cuotas para apostar.

¿Qué Deportes Ofrece CapibaraBet Argentina?



CapìbaraBet nos presenta una plataforma de apuestas deportivas que se compone de más de 20 categorías deportivas. La variedad de opciones incluye desde disciplinas populares en Argentina como el fútbol y el tenis hasta otros deportes de menor renombre como floorball o dardos.

Su lista de deportes nos cautiva, porque hace que todo el tiempo haya eventos disponibles para apostar. ¿Querés conocer cuáles disciplinas son las más destacadas y qué podrás encontrar en ellas? A continuación, analizamos para vos las principales categorías.

Apuestas de fútbol en CapibaraBet



En el catálogo de apuestas deportivas de CapibaraBet, el deporte que figura como protagonista es el fútbol, que es donde vas a encontrar la mayor cantidad de competiciones para apostar.

Algunas de las ligas y torneos más relevantes que encontrarás en el catálogo de CapibaraBet son las siguientes:

● UEFA Champions League

● La Liga

● Premier League

● Serie A

● Superliga Argentina

● Copa Libertadores

● Copa Sudamericana

La oferta abarca desde las principales ligas europeas hasta ligas de Asia, África y América Latina. Y no solo hablamos de ligas de primera división, sino que podés encontrar divisiones inferiores de diferentes países. Por ejemplo, en Inglaterra encontrás desde la Premier League y la Championship hasta la Southern Premier League, además de los trofeos nacionales como la FA Cup, EFL Cup e incluso la FA Women’s Cup.

Cuando se trata del fútbol argentino, podés elegir entre la Liga Profesional, las divisiones inferiores, la liga de reserva y la primera división femenina.

Además, no solo tenés disponible el fútbol de clubes, sino que competiciones como la Copa Mundial de la FIFA hacen parte de los eventos más importantes que podés conseguir en CapibaraBet, así como la Copa América, las Eliminatorias Mundialistas y muchos otros torneos internacionales que incluyen a la selección de Argentina.

Otro punto a favor de CapibaraBet son sus cuotas, las cuales hemos analizados para poder contarte sobre ellas. Lo usual es que el margen de ganancia de la casa sea superior a 3%, pero en algunas competiciones podrás encontrar un overround de entre 2.5% y 3%. En este sentido, vemos que son cuotas bastante buenas.

Principales mercados disponibles en fútbol



A la hora de apostar en un partido de fútbol se abre un amplio abanico de opciones que podés elegir, según lo que creás que va a pasar. En los eventos de ligas populares como La Liga o la Premier League tenés más de 200 mercados, mientras que en otros torneos menos relevantes el número puede variar entre 50 y 150 opciones.

Por ejemplo, en un partido entre Boca Juniors y River Plate podés apostar a la victoria de alguno de los dos equipos en 90 minutos o predecir el total de goles usando líneas que van desde 0.5 hasta 6.5, pero que pueden ser más altas en partidos mucho más disparejos.

También podés apostar por hándicaps tanto a favor como en contra de un equipo, teniendo más de 10 líneas para elegir. Podés predecir si ambos equipos anotarán al menos un gol, quién ganará la primera mitad del partido, el total de goles de cada equipo, qué club será el primero en anotar e incluso tenés la opción de pronosticar el marcador correcto del partido.

A medida que el partido se acerca, las opciones disponibles serán más, incluyendo alternativas como apuestas a que un jugador anotará a lo largo del partido o incluso que convertirá un hat trick. Todo esto, junto a una gran variedad de apuestas relacionadas a tarjetas, saques de esquina, disparos al arco y mucho más.

Apuestas de tenis en CapibaraBet



El tenis es otro deporte que también aporta decenas de partidos a la cartelera semanal de CapibaraBet.

Este sitio web le brinda cobertura a los mejores torneos del año, incluyendo por supuesto los 4 Grand Slams: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Tenistas como Francisco Cerundolo y Sebastián Báez son parte de la elite mundial y podrás seguirlos en sus participaciones a lo largo del año en cada uno de los torneos ATP, desde los Masters 1000 hasta los ATP 250, pero además podrás apostar en partidos de torneos Challenger y de la ITF.

Y no puede faltar, por supuesto, la Copa Davis, ni tampoco los partidos de Juegos Olímpicos cada 4 años.

A diferencia del fútbol, en el tenis las cuotas no son tan bajas, pero siguen siendo competitivas, con un margen promedio de entre 5% y 6%.

Opciones más populares para apostar en tenis



De acuerdo con qué tan popular sea el evento, CapibaraBet te presentará entre 20 y 100 opciones para apostar, desde apuestas básicas como el ganador de un partido o el ganador de un set hasta marcador exacto del partido y varias líneas referentes al total de puntos.

En ocasiones, también podrás encontrar opciones como el total de puntos de cada tenista, si habrá tiebreak o no, el número de aces y mucho más.

Apuestas de baloncesto en CapibaraBet



Si sos amante del baloncesto, te va a encantar la variedad de competiciones disponibles en CapibaraBet. Y es que en este sitio web podés elegir entre un montón de partidos a diario, abarcando más de 30 competiciones diferentes.

La NBA es el principal torneo que vas a encontrar para apostar al básquetbol, pero también tenés opciones bastante interesantes como el baloncesto colegial (NCAAB) y el baloncesto femenino (WNBA).

La Euroliga es también uno de los pilares de la oferta de baloncesto de CapibaraBet, así como la EuroCup, la Basketball Champions League y un montón de ligas importantes como la Liga Endesa, la Serie A o la Liga Nacional de Básquet de Argentina.

Las cuotas suelen tener un margen aproximado de 5% para ligas populares como la NBA y un poco más en el caso de otras competiciones.

Apuestas de eSports en CapibaraBet



Los deportes electrónicos se han puesto bastante de moda y los vas a poder encontrar en CapibaraBet para apostar en ellos.

Por lo general, cuando se trata de eSports, las casas de apuestas no tienen tantas opciones pero en CapibaraBet son 9 categorías las que conforman el listado de eventos.

League of Legends, Dota 2 y Counter-Strike 2 son las categorías más destacadas, pero otros eSports como Arena of Valor, Rainbow Six y Call of Duty.

Otros deportes y competiciones disponibles en CapibaraBet



Ahora bien, CapibaraBet va más allá de los principales deportes que te hemos contado, dándote opciones para apostar en más de 500 eventos deportivos cada semana.

Otros deportes como el voleibol y el balonmano también hacen parte de la oferta de esta casa de apuestas y también tenés un montón de partidos de rugby y tenis de mesa, junto con lo mejor de la MLB y otras ligas de béisbol.

Si te gustan los combates, tenés una cartelera para apostar al boxeo y en cada jornada de la UFC. Además, otros deportes menos seguidos, como es el caso del ajedrez o el waterpolo completan la propuesta de este operador.

¿Se Pueden Hacer Apuestas en Vivo en CapibaraBet Argentina?



Sí, CapibaraBet ofrece apuestas en vivo con streaming gratuito para todos los argentinos. Más allá de las apuestas prematch, tenés la opción de apostar durante el partido que más te guste, con una variedad de opciones un poco distinta.

Al entrar en la sección “En Vivo” te vas a encontrar con los partidos que están en juego y haciendo clic en alguno de ellos te van a salir todas las opciones disponibles. Para un partido de fútbol, por ejemplo, podés apostar a los mercados convencionales, pero además podés apostar a qué equipo será el próximo en anotar un gol, cuál será el resultado del partido a partir del momento en el que apostás y muchas otras opciones.

Para un partido de tenis se agregan opciones como apostar a quién ganará un game o incluso el resultado exacto del mismo, si el tenista conseguirá ganar a cero, si conseguirá ganar dos games seguidos y muchas otras opciones que se van desbloqueando conforme el partido avanza.

Al elegir un partido se muestran las estadísticas básicas del mismo y tenés la opción de ver la retransmisión en algunos casos puntuales, de forma gratuita y en alta calidad, con solo hacer una apuesta.

Bono de bienvenida de apuestas deportivas en CapibaraBet Argentina

Al registrarte en CapibaraBet Argentina vas a poder acceder a su paquete de bienvenida, destinado a premiar tus primeros 5 depósitos en su plataforma.

● 1er depósito: 125 % hasta $600.000 ARS

● 2do depósito: 75 % hasta $400.000 ARS

● 3er depósito: 50 % hasta $400.000 ARS

● 4to depósito: 50 % hasta $200.000 ARS

● 5to depósito: 100 % hasta $600.000 ARS

En total, podés conseguir hasta $2.200.000 ARS, con la única condición de que te des de alta y deposités al menos $7.000 ARS en cada etapa.

¿Las condiciones? La verdad es que nos parecen bastante flexibles y a continuación las resumimos para ti.

● Depósito mínimo: $7.000 ARS.

● Rollover: 7 veces

● Cuota mínima (apuestas simples): 1.80 en apuestas simples

● Cuota mínima en combinadas: 1.50 por selección

● Conversión máxima: $600.000 ARS

Gracias a estas políticas transparentes y honestas con el jugador es que sus usuarios, así como analistas profesionales, afirman que CapibaraBet Argentina es confiable para realizar apuestas deportivas online, dado que los bonos son fáciles de desbloquear y los pagos son instantáneos.

Preguntas frecuentes



Si querés saber más sobre las apuestas deportivas en CapibaraBet Argentina, aquí podés leer las respuestas a las preguntas más frecuentes.

¿Cuántos deportes hay para apostar en CapibaraBet Argentina?

Son más de 20 deportes los que vas a poder encontrar a la hora de apostar en este sitio web.

CapibaraBet Argentina

Son buenas, especialmente en las apuestas de fútbol, ya que en otros deportes pueden ser un poco más bajas. En comparación a otras casas de apuestas online tales como Betsson y Bet365, CapibaraBet suele ofrecer cuotas más altas.

¿Cuál es la principal ventaja de las apuestas en vivo en CapibaraBet?

El Live Streaming es la mayor virtud a la hora de hacer apuestas en CapibaraBet en directo, además de ofrecer cuotas altas para todos sus mercados de apuestas en vivo.

¿Puedo retirar el bono de apuestas de Capibarabet?

Sí, pero primero tendrás que cumplir un rollover de 7 veces antes de solicitar un retiro de fondos. Una vez hayas cumplido con las condiciones del bono, puedes retirar tu dinero a través de métodos de pago como MercadoPago o transferencia bancaria.