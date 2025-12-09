“No puedo más": A cara descubierta, Abdul Onur anunció un descanso en su lucha por los animales

Con el corazón en la mano, Abdul Onur, reconocido activista salteño, confirmó que deberá dar un paso al costado en su incansable labor de ayudar a los animales callejeros.

“No puedo seguir con mi labor de ayudar a los animales de la calle”, expresó con tristeza, agradeciendo a quienes lo acompañaron durante años en su misión de proteger, alimentar y rescatar a perros y gatos en situación de abandono.

En un mensaje cargado de emoción, contó que la situación se volvió difícil y que por motivos de salud necesita tomarse un descanso. “Sé que todos estamos en una situación difícil, por eso necesito frenar un poco mi labor”, explicó.

A lo largo de su camino, logró importantes avances junto a colaboradores y defensores de los animales, como la apertura de un hospital público para los animales, la erradicación de la tracción a sangre y la implementación de la ley de pitotecnia cero. “Sin ustedes no podría haber hecho nada. Gracias a ustedes pudimos lograr todo esto”, aseguró.

Entre los desafíos pendientes, mencionó la necesidad de una fiscalía animal. "Espero que los mandatarios comprendan que maltratar a los animales es un crimen.

El activista dejó un pedido emotivo a la comunidad: “Les pido que cuiden a sus mascotas y, si pueden, ayuden a los que lo necesitan. Oren por mí y sigan mi legado”.