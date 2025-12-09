La carta que le dejó a su exmujer el hombre que mató a su hijo y se quitó la vida en Coronel Suárez.

Gustavo Suárez, de 48 años, mató de un disparo en la cabeza a su hijo de 4 y luego de la misma forma se quitó la vida en Coronel Suárez. Antes de cometer el brutal hecho, llamó a su expareja, Daiana García, para decirle lo que pensaba hacer.

Desesperada, la mujer, que además es policía, intentó convencerlo para que se detuviera y envió a sus colegas al lugar donde el hombre dijo que se encontraba.

En esa comunicación, según fuentes de la policía, Suárez advirtió que estaba estacionado sobre la ruta 60, cerca del acceso a la localidad de Huanguelén, donde vivía la familia.

Cuando los oficiales llegaron, encontraron dentro de un camión a Suárez muerto y con un disparo en la cabeza. Su hijo Francisco, de 4 años, también había sido baleado en la cabeza pero todavía estaba con vida.

La carta que escribió el hombre que mató a su hijo en Coronel Suárez. (Foto: TN).

A pesar de que fue trasladado de urgencia al hospital local, murió pocas horas después.

Antes de cometer el hecho, el hombre utilizó su WhatsApp para subir a su estado varios mensajes en los que avisaba lo que iba a hacer.

La carta que le dejó a su exmujer el hombre que mató a su hijo

TN accedió a una extensa carta que escribió el hombre y que dejó lista antes de cometer el hecho. El escrito va dirigido a su ex: “Nos vamos con Fran así estás tranquila. Te propusimos que no te fueras y lo hiciste igual. No te importó el amor de tu hijo”.

“Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos y no en una vida de mierd... Te lo dije, el que ríe último, ríe mejor, y no me escuchaste. Andá y hacé la vida que querías, pero nunca va a ser lo que la teníamos”, aseguró.

“Yo lo voy a seguir cuidando y vos no lo vas a volver a ver nunca más. Ahora no nos llores, las víctimas de tus mentiras fuimos siempre nosotros”, escribió, y agregó: “No vale la pena desperdirnos, porque no te lo merecés. Estoy convencido de que la vida siempre te devuelve todo”, cerró.

Además de la carta, el hombre también llamó a su ex para avisarle lo que iba a hacer. (Foto: TN).

Las denuncias previas de violencia y las medidas que rechazó la Justicia

Según pudo saber TN, el 7 de noviembre García presentó una denuncia y solicitó una medida de restricción de acercamiento para Suárez, respecto de ella y su hijo.

Sin embargo, cuatro días después, el Juzgado de Garantías Nº 3, no hizo lugar a la medida y solicitó la intervención del Juzgado de Paz y derivó el caso también al área de Servicio Social local.

Enseguida, el servicio local solicitó medidas de protección para el niño y el día 14 del mismo mes el Juzgado de Paz otorgó un “cese de medidas de perturbación” e indicó que el nene siguiera teniendo vinculo con su papá, argumentando que no existía riesgo extremo.

En la Justicia, además, existen denuncias recíprocas de violencia familiar, y la última fue radicada el 4 de diciembre, poco antes del terrible desenlace.

Por Agustina Acciardi / TN