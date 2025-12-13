Estudiantes de La Plata venció a Racing en los penales y se coronó campeón del Torneo Clausura

Deportes13/12/2025
Estudiantes

El Pincha se impuso 5-4 en los tiros desde los doce pasos después de igualar 1-1 en los 120 minutos. Los de Eduardo Domínguez clasificaron a la Copa Libertadores y la Academia deberá conformarse con el pasaje a la Sudamericana.
 

RESUMEN DEL PARTIDO
¡FINAL DEL PARTIDO: ESTUDIANTES CAMPEÓN!

DEFINICIÓN POR PENALES

Estudiantes (5): José Sosa (GOL), Edwuin Cetré (TAPÓ CAMBESES), Lucas Alario (GOL), Joaquín Tobio Burgos (GOL), Eric Meza (GOL), Facundo Rodríguez (GOL)

Racing (4): Maravilla Martínez (GOL), Luciano Vietto (GOL), Agustín García Basso (GOL), Gastón Martirena (TAPÓ MUSLERA), Santiago Sosa (GOL), Franco Pardo (PALO)

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día