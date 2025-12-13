Estudiantes de La Plata venció a Racing en los penales y se coronó campeón del Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata venció a Racing en los penales y se coronó campeón del Torneo ClausuraDeportes13/12/2025
El Pincha se impuso 5-4 en los tiros desde los doce pasos después de igualar 1-1 en los 120 minutos. Los de Eduardo Domínguez clasificaron a la Copa Libertadores y la Academia deberá conformarse con el pasaje a la Sudamericana.
RESUMEN DEL PARTIDO
¡FINAL DEL PARTIDO: ESTUDIANTES CAMPEÓN!
DEFINICIÓN POR PENALES
Estudiantes (5): José Sosa (GOL), Edwuin Cetré (TAPÓ CAMBESES), Lucas Alario (GOL), Joaquín Tobio Burgos (GOL), Eric Meza (GOL), Facundo Rodríguez (GOL)
Racing (4): Maravilla Martínez (GOL), Luciano Vietto (GOL), Agustín García Basso (GOL), Gastón Martirena (TAPÓ MUSLERA), Santiago Sosa (GOL), Franco Pardo (PALO)
