Estudiantes de La Plata venció a Racing en los penales y se coronó campeón del Torneo Clausura

El Pincha se impuso 5-4 en los tiros desde los doce pasos después de igualar 1-1 en los 120 minutos. Los de Eduardo Domínguez clasificaron a la Copa Libertadores y la Academia deberá conformarse con el pasaje a la Sudamericana.



RESUMEN DEL PARTIDO

¡FINAL DEL PARTIDO: ESTUDIANTES CAMPEÓN!

DEFINICIÓN POR PENALES

Estudiantes (5): José Sosa (GOL), Edwuin Cetré (TAPÓ CAMBESES), Lucas Alario (GOL), Joaquín Tobio Burgos (GOL), Eric Meza (GOL), Facundo Rodríguez (GOL)

Racing (4): Maravilla Martínez (GOL), Luciano Vietto (GOL), Agustín García Basso (GOL), Gastón Martirena (TAPÓ MUSLERA), Santiago Sosa (GOL), Franco Pardo (PALO)