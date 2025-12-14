Masacre en Australia: Al menos 10 muertos y varios heridos en un ataque a una celebración judía

La Policía de Nueva Gales del Sur, Australia, confirmó un trágico suceso en la concurrida playa Bondi de Sídney, donde un ataque a tiros resultó en la muerte de al menos diez personas.

El recuento oficial de víctimas indica que nueve ciudadanos perdieron la vida a raíz del incidente. A esta cifra se suma un hombre armado que fue abatido por las fuerzas de seguridad en el lugar.

Adicionalmente, el saldo de heridos asciende a once personas, entre las que se incluyen dos agentes de policía que resultaron lesionados durante el operativo, según pudo recabar la Agencia Noticias Argentinas.__IP__

Las autoridades han implementado un perímetro de seguridad para que los equipos especializados puedan examinar "varios objetos sospechosos" hallados en la zona. La Policía ha aclarado que, por el momento, no existen indicios de que haya habido incidentes violentos relacionados con este ataque en otras áreas de Sídney.

El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó las imágenes y el escenario dejado en Bondi como "impactantes y angustiosos", expresando su consternación ante la tragedia ocurrida en el popular destino turístico este domingo. #AgenciaNA.