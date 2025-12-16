Al menos 20 muertos por desborde de ríos e inundaciones históricas en Bolivia

Al menos 20 personas murieron y decenas están desaparecidas desde el fin de semana en Bolivia a causa del desborde del río Piraí, en el departamento de Santa Cruz, según un balance oficial actualizado este lunes (15.12.2025).

El sábado, las autoridades habían reportado tres fallecidos en El Torno, un municipio de unos 56.000 habitantes y el más afectado por la riada.

"Lamentablemente (los datos oficiales) nos arrojan una cifra de fallecidos de 20 personas. Tenemos decenas de desaparecidos", dijo el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, en entrevista con Radio Panamericana este lunes.

Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río y las posteriores inundaciones que afectaron a comunidades de El Torno y Colpa Bélgica, próximas a Santa Cruz, capital homónima del departamento más próspero de Bolivia.

Hay más de 2.000 familias damnificadas, añadió Troche. Algunas personas terminaron aisladas en techos de casas y copas de árboles en busca de refugio.

Los organismos de rescate intensificaron la búsqueda de desaparecidos, en medio del pronóstico de nuevas precipitaciones.

Las mayores afectaciones por el momento se dieron en el municipio de El Torno, donde el golpe de agua llegó de madrugada, obligando a varios pobladores incluso a subirse a los techos de sus casas, según se observa en videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

El Torno se sitúa a unos 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santa Cruz, la capital de la región homónima, y por allí pasa el río Piraí, uno de los principales de la región que fue el que se desbordó.

El alcalde de El Torno, Hediberto Cuéllar, dijo a los medios que en al menos dos distritos de la ciudad "no hay nada, no hay camino, no hay casas", pues todo está cubierto por el agua.

En las afueras de un coliseo de El Torno, pobladores pegaron fotos con los nombres de familiares que desaparecieron el fin de semana con la esperanza de recibir noticias sobre su paradero.

En tanto, Defensa Civil expuso que una gran cantidad de pobladores se refugiaron en los techos de sus viviendas o permanecieron encaramados en árboles mientras esperaban a ser rescatados. Por su parte, el Gobierno de Bolivia montó una sala de crisis en el Palacio de Gobierno, coordinada por el presidente Rodrigo Paz.