San Lorenzo cerca de la acefalía: Renunció más de la mitad de la comisión directiva y Moretti dejó la presidencia

San Lorenzo quedó acéfalo luego de un extenso y desgastante cuarto intermedio de la reunión de la comisión directiva, en la cual se juntaron las firmas necesarias para que la gestión encabezada por Marcelo Moretti finalice su curso.

La demora por la rúbrica definitiva se dio en un contexto de tensión entre varios integrantes de la dirigencia saliente, que se resistieron a torcer su postura bajo el ala de Moretti hasta horas de la noche.

Desde temprano, el clima en el Pedro Bidegain fue tenso. Hubo vallas y efectivos de seguridad custodiaron el ingreso, en un operativo preventivo ante la posible llegada de los hinchas. Finalmente, mientras se reunía la CD, un grupo de simpatizantes se autoconvocó fuera del estadio y pidieron la renuncia de Moretti.

Crisis en San Lorenzo: ¿Qué es una “acefalía”?

La acefalía de un club ocurre cuando sus autoridades principales dejan de ejercer sus funciones, ya sea por renuncia, fallecimiento o incapacidad.

En el caso de San Lorenzo, la situación se desencadenó por una serie de renuncias masivas de miembros clave de la Comisión Directiva.

La situación es comparable a lo que sucede en el gobierno de un país: si el presidente y el vicepresidente renuncian, el Estado queda sin una figura que lo represente y tome decisiones.

En un club, la ausencia de una conducción estable y legitimada deja a la institución a la deriva.

Previamente, en lo que debía ser una jornada para discutir la reestructuración dirigencial de San Lorenzo, finalmente terminó en un escandaloso cuarto intermedio y con Marcelo Moretti abandonando la reunión con la Comisión Directiva, aunque tiempo después confirmó que seguirá al mando de la institución de Boedo.

Nueve miembros de la dirigencia fueron a declarar a la Fiscalía por una denuncia de abandono de club a las 13. En principio, el encuentro debería continuar a partir de las 17. Algunos testigos llegaron a afirmar que la camioneta en la que se retiró Moretti, que iba de acompañante, embistió a un hincha en la calle, que iba en su bicicleta.

El cobarde Marcelo Moretti se retiró del palco del estadio sin tratamiento de los temas, solicitando cuarto intermedio hasta las 17hs. Este mamarracho pretendió hacer un monólogo impresentable el cual interrumpimos y se fue«, escribió Culotta en su cuenta de X.

La situación institucional, el pedido de quiebra impulsado por AIS Investment Fund, las licencias solicitadas por el secretario, Martín Cigna, y la tesorera, Carina Farías, y el balance de 2023/2024 eran los puntos a tratar en el encuentro.

De esta forma, todavía queda todo por definirse y a partir de las 17, San Lorenzo se enfrenta a una decisión que podría marcar un punto de inflexión: sostener una conducción política clara o volver a quedar sin autoridades formales.