El adiós a Alejandro San Millán: “Era un apasionado de la política y fiel a sus convicciones”

La muerte de Alejandro San Millán, ex intendente de la ciudad de Salta, ex presidente de la Cámara de Diputados y referente histórico del Partido Justicialista, generó un profundo pesar en el arco político provincial, donde fue recordado como un dirigente de fuerte identidad peronista, vocación militante y permanente disposición al diálogo.

Uno de los homenajes más sentidos llegó de la voz de Pablo Kosiner, ex diputado nacional y también referente del PJ, quien compartió con San Millán gran parte de su trayectoria política. “Hemos recorrido juntos muchas etapas del peronismo en Salta, de la vida partidaria y de la vida institucional. Fuimos contemporáneos en la militancia y compartimos muchas experiencias”, expresó en diálogo con InformateSalta.

Kosiner destacó especialmente el compromiso que mantuvo San Millán hasta sus últimos días, aun atravesando su enfermedad. Recordó que participó activamente en la última campaña nacional, colaborando con Fuerza Patria en los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma. “Sabíamos que estaba cursando su enfermedad y, sin embargo, dio todo lo que pudo para estar, para acompañarnos. Fue muy emocionante y muy valorable”, remarcó.

Más allá de los cargos que ocupó en el Concejo Deliberante, la Intendencia y la Legislatura, subrayó su dimensión humana. “Mi recuerdo es fundamentalmente como persona. Hemos compartido campañas, momentos en los que coincidimos y otros en los que no, pero siempre con respeto, con diálogo. Era una persona muy respetuosa”, señaló.

En ese sentido, definió a San Millán como un dirigente apasionado. “Era muy fiel a sus convicciones, pero siempre tenía tiempo para dialogar. Nunca lo vi en posiciones extremas, y eso es algo que todo el mundo le reconoce”, afirmó.

Finalmente, reflexionó sobre el lugar que San Millán ocupó en una etapa de la política marcada por las identidades partidarias. “Él pertenecía a una generación donde primero estaban las identidades políticas. Se definía claramente como peronista y desde ahí se dialogaba. Hoy eso se ha perdido un poco, hay más personalismo. Ojalá se pueda recuperar esa claridad sobre qué representa cada uno”, concluyó.







