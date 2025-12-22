Proponen regular los festejos de "egresados": "Veo algunos comportamientos cercanos al peligro"

Esta mañana el periodista Moisés Koss, de FM Noticias 88.1 y Libertos TV, comentó que se encuentra realizando el borrador de un proyecto para legislar sobre los festejos de egresados. En diálogo con InformateSalta Koss describió cuál es su idea y anticipó que no busca terminar con las celebraciones dado que "estoy completamente feliz cuando los chicos se reciben".

También es cierto que "noto algunos comportamientos cercanos al peligro que me ponen nervioso. Hoy expresaba en la radio (88.1) junto a Paula Poma que comencé a escribir el bosquejo de un proyecto, porque todo ciudadano puede hacerlo, ya veré más adelante si lo presento como ciudadano o algún legislador lo toma".

"Creo que más que restringir, prohibir y enojarse, hay que legislar y creo que hay algunas posibilidades que te da el tema más allá del enojo que pueda tener el vecino. Sé que hay algunos recorridos frecuentes y los vecinos están enojados por el ruido de los autos, es que en el fervor del disfrute pasan este tipo de cosas y creo que hay que regularlo".

En este sentido planteó: "Creo que se podría hacer un recorrido seguro, no sé si se puede estar atento a alguna sanción. Hay que discutirlo".

"Por lo general se hace en camionetas, y estás camionetas no pueden llevar gente detrás sobre todo que por el festejo algunas personas están alcoholizadas y es peligroso. Hasta que no se caiga alguien que está festejando... ¿Porque no ganarle de mano? para eso hay que legislar".

A favor de un festejo seguro

"Con lo que está costando celebrar y sobre todo los títulos intermedios, terciarios o universitarios tanto en la pública como en la privada a la gente le cuesta horrores y es realmente un festejo cuando le toca a alguien de la familia".

"Estoy completamente a favor del festejo, solamente creo que debemos estar a la altura de discutir este tipo de cosas y nos debemos anticipar a cualquier desgracia, está en juego la vida de personas que están celebrando ese momento", explicó.