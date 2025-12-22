Milei cerró el año con su Gabinete en la Quinta de Olivos antes del debate por el Presupuesto

Javier Milei encabezó este lunes por la noche una reunión de cierre de año con su Gabinete en la Quinta de Olivos. Antes de iniciar la reunión, el mandatario sorprendió a los funcionarios con un regalo: una copia del libro Defendiendo lo indefendible, del economista liberal Walter Block.

La cena tuvo formato de asado informal y reunió no solo a ministros y secretarios, sino también a figuras centrales del armado político libertario. Entre los presentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich, entre otros referentes.

Balance en la Quinta de Olivos con nueva formación

Tras la entrega del libro, los integrantes del Gabinete posaron para una foto conjunta que fue difundida por la Oficina del Presidente en la red social X. La imagen buscó reforzar una señal de cohesión interna, en línea con la escena de unidad que Milei había construido un año atrás, cuando también cerró 2024 con una cena similar en Olivos.

Esta vez, sin embargo, el encuentro se dio con un equipo renovado luego de los cambios derivados del escenario poselectoral. Se sumaron nuevas figuras al Gabinete, como Diego Santilli en el Ministerio del Interior, Alejandra Monteoliva en Seguridad y Carlos Presti en Defensa, en una reconfiguración pensada para la nueva etapa de gestión.

El encuentro en Olivos se produjo, además, en un momento clave de la agenda parlamentaria. Durante la misma jornada, la mesa política libertaria se reunió en la Casa Rosada para definir la estrategia en el Senado, donde este viernes se debatirá el Presupuesto 2026 en una sesión extraordinaria. El cierre de año, así, funcionó también como antesala de una semana decisiva para el oficialismo en el Congreso.