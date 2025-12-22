Devastador video: Bajó a la ruta a orinar y sus papás murieron embestidos por un camión

Ocurrió en Colombia. El otro hijo del matrimonio fue rescatado con vida entre los hierros.

Un trágico siniestro vial ocurrido el 19 de diciembre en la ruta Buga–Buenaventura, en Colombia, provocó la muerte de Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, un matrimonio muy conocido y querido en Bellavista por su trabajo en el granero “Judas”. La pareja viajaba hacia el mar junto a sus dos hijos cuando su vehículo fue embestido por un camión de gran porte en medio de una colisión en cadena, informó El Heraldo de Colombia.

Según las cámaras de seguridad y los primeros datos de la investigación, la familia se encontraba detenida en un trancón cuando uno de los niños descendió del auto para orinar a la vera de la ruta. En el vehículo permanecían los padres y el otro hijo. Instantes después, el camión impactó violentamente contra el automóvil, causando la muerte de ambos adultos.

El hecho generó una fuerte conmoción luego de que se difundiera un video grabado segundos antes del choque, en el que se observa a los padres despidiéndose del niño que acababa de bajar del vehículo. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y mostraron los últimos momentos de la familia unida, lo que profundizó el impacto emocional del caso.

Tragedia en la vía Buga–Buenaventura.



Una familia quedó en un trancón y uno de los niños bajó a orinar. Minutos después, una tractomula embistió el auto.



Otro registro difundido posteriormente captó el caos tras el impacto: gritos, pedidos de auxilio y el vehículo completamente destruido. El menor que había descendido del auto fue testigo directo del siniestro y quedó en estado de shock.

El otro hijo del matrimonio fue rescatado con vida entre los hierros retorcidos y trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece en recuperación. Ambos niños reciben asistencia médica y acompañamiento psicológico tras la tragedia.

Mientras las autoridades colombianas avanzan con la investigación para determinar las responsabilidades del choque, en Bellavista el dolor se intensificó al conocerse que el granero “Judas” fue saqueado tras el fallecimiento de sus propietarios. Vecinos expresaron su indignación por el hecho y se organizaron para acompañar y asistir a los menores, quienes enfrentan una pérdida irreparable.