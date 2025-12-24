La historia del primer Papá Noel

La leyenda de Santa Claus o Papá Noel se remonta a un obispo llamado San Nicolás que nació en Myra en el siglo tercero. En ese momento, su lugar de macimiento se trataba de un territorio griego, pero actualmente se ubica en Demre, Turquía, de acuerdo con el St. Nicholas Center. San Nicolás regaló toda su riqueza heredada y viajó por el campo ayudando a los pobres y enfermos. También era conocido como el protector de niños y marineros.

San Nicolás entró por primera vez en la cultura popular estadounidense a finales del siglo XVIII en Nueva York, cuando las familias holandesas se reunieron para honrar el aniversario de la muerte de ‘Sint Nikolaas’ o ‘Sinter Klaas’, de donde surgió el nombre de ‘Santa Claus’.

La literatura y la mercadotecnia hicieron el resto. El autor estadounidense, Washington Irving, fue quien popularizó el nombre de Santa Claus a través de su obra de sátira Historia de Nueva York. Por otro lado, su imagen se le atribuye al dibujante alemán Thomas Nast, que en 1863 dio vida a la imagen de Papá Noel para las tiras navideñas de la revista Harper’s Weekly.

Los diseños de Nast evolucionaron con el tiempo hasta llegar a la famosa barba blanca y traje rojo. Sin embargo, para ese entonces, la imagen de Santa Claus no era muy conocida. Coca-Cola comenzó su publicidad navideña en la década de 1920. Los primeros anuncios usaban un Santa Claus al estilo de Thomas Nast, pero fue hasta los años 30, gracias a Coca-Cola, que el personaje se popularizó.

La marca unió fuerzas con el ilustrador Haddon Sundblom para que desarrollara imágenes publicitarias con Papá Noel, por lo que se le considera el responsable de convertirlo en un ícono mundial de la Navidad. Gracias a las ilustraciones de Coca-Cola, también se popularizó la imagen de Santa Claus repartiendo juguetes.