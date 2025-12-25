Ya se conoce el calendario de feriados 2026, pero faltan definir los descansos turísticos

A pocos días de que comience el 2026, ya hay algunos feriados confirmados. Como cada año, el Gobierno nacional estableció los feriados inamovibles, trasladables y los feriados con fines turísticos, conocidos como “puentes”, que permiten planificar con anticipación vacaciones, viajes o simplemente cortar la rutina.

A continuación, te contamos cuáles son los feriados nacionales de 2026, cómo quedan los fines de semana largos y qué días podés aprovechar para hacer una escapada o descansar en casa.

Feriados inamovibles 2026: todas las fechas confirmadas

Estos feriados no se trasladan y se celebran en la fecha exacta:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval

24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (fin de semana muy largo)

3 de abril (viernes): Viernes Santo (fin de semana muy largo)

1 de mayo (viernes): Día del Trabajador (fin de semana largo)

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (jueves): Día de la Independencia

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (viernes): Navidad (fin de semana largo)

Feriados trasladables 2026: cuáles se mueven y cómo quedan

Habrá tres feriados trasladables, amparados por la Ley N°27.399. Entre ellos se encuentran:

17 de junio (miércoles), por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto (lunes), por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

20 de noviembre (viernes), por el Día de la Soberanía Nacional

Sin fines de semanas turísticos

Asimismo, aún resta la confirmación del Gobierno nacional respecto de los fines de semana largos con fines turísticos, por el momento hay tres confirmados.

¿Cómo aprovechar los feriados 2026?

Con tantos feriados y fines de semana largos, el 2026 será un año ideal para planificar vacaciones, escapadas cortas o reuniones familiares. Muchos argentinos aprovechan estos días para viajar por el país, visitar familiares o simplemente tomarse un respiro de la rutina.

Reservá con anticipación si pensás viajar en los fines de semana largos, ya que suelen ser los más demandados en hoteles, pasajes y destinos turísticos. /TN