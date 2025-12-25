El Presupuesto 2026 pone a prueba la mayoría legislativa del Gobierno: Claves del proyecto de Milei que busca aprobarse este viernes

El proyecto impulsado por Javier Milei prevé crecimiento económico, inflación de un dígito y un fuerte anclaje fiscal. El oficialismo confía en aprobarlo este viernes, aunque persiste la controversia por el financiamiento educativo.

El Gobierno nacional se encamina a la votación del Presupuesto 2026 en el Senado con la expectativa de lograr su sanción este viernes. Se trata del primer cálculo de gastos y recursos diseñado íntegramente bajo la administración de Javier Milei y refleja los ejes centrales de su programa económico: superávit fiscal, restricción del financiamiento monetario y una fuerte reasignación del gasto.

Según el texto oficial, el Presupuesto proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% para 2026 y un superávit fiscal equivalente al 1,5% del PBI. En paralelo, se estima una inflación anual del 10,4% y una variación interanual del 14%, en línea con el objetivo del Gobierno de consolidar la desaceleración de los precios.

El oficialismo tiene garantizada la aprobación en general gracias al respaldo de La Libertad Avanza, sectores de la UCR, el PRO, bloques provinciales y un grupo reducido de senadores peronistas. En contraste, la mayor parte del bloque justicialista anticipó su rechazo, con especial énfasis en los recortes y cambios vinculados al financiamiento educativo.

Uno de los puntos que aún genera tensión es la derogación del esquema que garantizaba un piso del 6% del PBI para el financiamiento docente, una decisión que despierta resistencias tanto en la oposición como en sectores aliados al Gobierno.

Las principales variables económicas

El Presupuesto 2026 prevé recursos por 148,2 billones de pesos y un gasto total de 148 billones, lo que arroja un superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos. El 85% del total de los recursos estará destinado a gastos sociales, con una fuerte incidencia del sistema previsional.

En ese sentido, se asignan 65,7 billones de pesos al pago de jubilaciones y pensiones, mientras que para las universidades nacionales se contemplan partidas por 4,8 billones de pesos. Además, el proyecto ratifica la prohibición de que el Tesoro Nacional se financie a través del Banco Central, uno de los pilares del programa libertario.

En materia cambiaria, el texto mantiene el esquema de bandas y proyecta un tipo de cambio más alto que el previsto en el Presupuesto anterior, con un dólar estimado por encima de los 1.400 pesos hacia diciembre de 2026.

Consumo, inversión y comercio exterior

El cálculo oficial anticipa una recuperación de la actividad económica impulsada por el consumo y la inversión. El consumo privado crecería un 4,9%, mientras que el consumo público aumentaría un 4,5%. Las inversiones, en tanto, mostrarían un alza del 9,4%.

En el frente externo, se proyecta un incremento de las exportaciones del 10,6% y de las importaciones del 11,1%, en un contexto de mayor apertura comercial y normalización del comercio exterior.

Con estos lineamientos, el Presupuesto 2026 se presenta como una pieza clave para el Gobierno de Milei en un año político sensible, en el que la disciplina fiscal y el control del gasto aparecen como los principales argumentos oficiales frente a las críticas de la oposición.