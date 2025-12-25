Tres detenidos tras un robo millonario a una empresa de Embarcación

El trabajo estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones, tras la denuncia del damnificado. Se secuestro dinero en efectivo, un arma de fuego con pedido de secuestro y un celular. Intervino la Fiscalía Penal local.

La Policía de Salta, por medio de la Subdirección General de Investigaciones, realizó un importante procedimiento en el marco de una causa por robo calificado en poblado y en banda. La investigación se inició tras la denuncia del damnificado por la sustracción de dinero desde un depósito de agroquímicos el pasado lunes.

En el marco de la causa, efectivos de la División Brigada de Investigaciones 14 realizaron un procedimiento en la vía pública y tres requisas domiciliarias en la localidad de Embarcación.

Cómo resultado de las intervenciones, se logró la detención de tres hombres mayores de edad. Además se concretó el secuestro de dinero en efectivo, un arma de fuego con pedido de secuestro por una causa de hurto, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Embarcación y el Juzgado de Garantías 1.