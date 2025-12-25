Navidad sangrienta: Asesinan de un disparo a un joven en Orán

Un joven de 19 años fue asesinado en la mañana de este jueves en el barrio Caballito de la ciudad de Orán, en un hecho que es investigado por la Unidad de Investigación de Graves Atentados contra las Personas.

El crimen ocurrió alrededor de las 7.30, cuando la víctima,Ñ se encontraba junto a otras personas en la vía pública. De acuerdo a los primeros datos incorporados a la causa, un grupo de personas que se movilizaba en motocicletas llegó hasta el lugar donde se encontraba el joven.

En ese contexto, y por motivos que aún se intentan establecer, se efectuó un disparo con un arma de fuego tipo escopeta, impacto que resultó fatal. El joven falleció a raíz de las graves lesiones sufridas, antes de poder recibir asistencia médica.

Tras el hecho, personal policial y peritos de Criminalística trabajaron en la escena realizando las tareas de rigor, mientras que el cuerpo fue examinado por profesionales forenses. La causa fue caratulada de manera provisoria como “Homicidio calificado”.

Se analizaban al menos dos hipótesis sobre el móvil del crimen. Una de ellas apunta a una pelea o conflicto previo entre los grupos involucrados, mientras que otra línea investigativa no descarta que el hecho esté relacionado con la venta de estupefacientes, una problemática que afecta a distintos sectores del barrio.

Fuente. Norte Ya