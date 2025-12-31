Un supermercado lanzó un 2x1 en pequeños electrodomésticos: ¿Cómo aprovecharlo en Salta?

En el marco de las distintas promociones por las festividades de fin de año y el comienzo de la temporada de verano, la cadena de supermercados Carrefour puso en marcha una oferta de 2x1 en pequeños electrodomésticos. Esta acción comercial destaca sobre otras del sector debido a una ventaja clave para los consumidores: la posibilidad de combinar artículos de diferentes categorías. De esta manera, los clientes pueden adquirir dos productos distintos y pagar solamente el precio de uno.

La promoción se encuentra disponible tanto en las sucursales que cuentan con sector de "Electro" como a través de su sitio web oficial. Bajo esta modalidad, un usuario puede seleccionar, por ejemplo, una freidora de aire y una cafetera express, y el sistema aplicará automáticamente el descuento sobre el artículo de menor valor. Esta mecánica permite un ahorro considerable en el equipamiento del hogar o en la compra de regalos para la festividad de Reyes.

Condiciones y vigencia de la promoción

Al recorrer las góndolas de las sucursales que participan de la campaña, se observan carteles con la leyenda: "2x1 en seleccionados de pequeños electrodomésticos y accesorios de informática. Combiná como quieras". Según especificó la empresa, la promoción tiene vigencia hasta el 5 de enero del 2026 inclusive, lo que otorga una ventana de tiempo para que los consumidores comparen precios y funciones.

La regla principal del beneficio establece que se descuenta la unidad de menor valor. Para ilustrar el ahorro, si un cliente opta por una freidora de aire horno con un precio de $229.000 y una cafetera express cuyo valor asciende a $233.000, solo abonará los $233.000 del segundo artículo. En este escenario, el ahorro directo para el bolsillo del consumidor es de $229.000, correspondientes al equipo que queda bonificado al 100%.

Relevamiento de precios y artículos disponibles

Un relevamiento realizado en las terminales de venta físicas y en la tienda digital permitió identificar una amplia variedad de productos bajo la marca propia Mandine y la línea económica Bluesky, además de otras marcas seleccionadas. Entre los artículos más buscados para la cocina y el hogar, se encuentran los siguientes precios de referencia:

Freidoras de aire: El modelo de doble cajón Mandine de 9 litros se comercializa a $283.000, mientras que la versión horno de la misma marca se ubica en $229.000. También hay opciones de freidoras tradicionales con aceite doble por $185.000.



Cafeteras: La variedad incluye cafeteras de filtro desde $53.000, modelos express básicos en $233.000 y versiones más avanzadas de la línea Mandine por $293.000.

Preparación de alimentos: Las batidoras planetarias, muy demandadas para repostería, tienen un costo de $207.000. Las licuadoras Bluesky, ideales para la temporada estival, se consiguen por $49.000.



Desayuno y merienda: La oferta abarca sandwicheras y wafleras Mandine a $107.000, tostadoras de la misma marca a $83.000 y opciones más económicas de Bluesky, con tostadoras a $35.000 y sandwicheras a $43.000.

Tendencia de consumo y logística de compra

Este tipo de estrategias comerciales surgen en un contexto donde los consumidores buscan maximizar el rendimiento de sus ingresos frente a la actualización de precios de los bienes durables. Al incluir accesorios de informática en la misma promoción, la cadena también apunta al público que busca renovar periféricos como teclados, mouses o cables de conexión, que pueden combinarse con los artículos de cocina mencionados anteriormente.

Para quienes decidan realizar la compra a través de internet, el supermercado ofrece opciones de retiro en tienda sin costo adicional o envío a domicilio, aunque se recomienda verificar la disponibilidad de stock en la sucursal más cercana antes de finalizar la transacción. Dado que se trata de artículos "seleccionados", no todas las marcas de electrodomésticos de la góndola entran en el 2x1, por lo que es necesario identificar las etiquetas amarillas que señalizan el beneficio.

El cierre de la promoción el 5 de enero coincide con la víspera de la llegada de los Reyes Magos, fecha en la que históricamente se registra un pico de ventas en artículos de tecnología y pequeños electrodomésticos para regalo.