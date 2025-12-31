El Dibu Martínez tuvo un fuerte cruce con hinchas tras la derrota del Aston Villa

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa, protagonizó un fuerte cruce con hinchas del Arsenal luego de la derrota de su equipo por 4 a 1, en un partido correspondiente a la Premier League que había generado grandes expectativas para el conjunto visitante.

El equipo dirigido por Unai Emery llegaba al encuentro con una racha positiva que alimentaba la ilusión de cerrar el año en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el desarrollo del partido fue adverso desde el inicio del segundo tiempo, cuando el conjunto local abrió el marcador a los tres minutos en una jugada polémica. Gabriel Magalhaes convirtió el primer gol tras un contacto con el arquero argentino, acción que fue revisada por el VAR y finalmente convalidada por el árbitro.

"Dibu Martínez"



Porque se mandó esta cagada queriendo despejar y le convirtieron este gol para la ventaja parcial del Arsenal por 1-0 ante el Aston Villa por la Premier League. Qué mierda quiso hacer el argentino hijo de re mil puta.

A partir de esa situación, el equipo local se mostró ampliamente superior y amplió la diferencia con goles de Martín Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús. El descuento llegó en tiempo agregado, por intermedio de Ollie Watkins, aunque no modificó el resultado final.

Tras el pitazo final, el clima fue tenso. Martínez se convirtió en el principal destinatario de los insultos y burlas por parte de los hinchas locales, que aprovecharon su paso rumbo a los vestuarios para recordarle la derrota y tomar revancha por un resultado previo entre ambos equipos.

Lejos de ignorar la situación, el arquero argentino interrumpió su caminata, retrocedió y respondió a los cánticos con gestos y comentarios hacia la tribuna. Incluso intentó acercarse a los simpatizantes que lo increpaban, aunque fue rápidamente contenido por integrantes del cuerpo técnico de su equipo, que evitaron que el episodio pasara a mayores.