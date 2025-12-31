Pirotecnia y autismo: “Les pedimos que, al momento de festejar, se acuerden de nosotros”

En la previa de las celebraciones de fin de año, familias de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) renovaron el pedido de conciencia social para reducir el uso de pirotecnia sonora, remarcando el impacto negativo que provoca en personas con hipersensibilidad sensorial, mascotas, adultos mayores y pacientes internados.

Luis González, referente de la Asociación TGD Padres TEA Salta, en diálogo con InformateSalta, insistió en que el objetivo no es avanzar hacia una prohibición total, sino promover un cambio cultural. “Nosotros proponemos más luces y menos ruido. Apelamos a que la gente entienda que la pirotecnia sonora hace daño, no porque esté prohibida, sino porque afecta a otros seres vivos”, señaló.

“Al momento de festejar, les pedimos que se acuerden unos minutos de nosotros”

González explicó que para muchas familias las fiestas se viven con angustia. “Hay chicos y adultos que terminan encerrados en un baño para aislarse del ruido. Y esto no pasa solo dos días al año: las personas con dificultad sensorial la pasan así los 365 días, con ruidos de escapes, colectivos, obras en la calle”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el pedido también contempla a otros sectores afectados por los estruendos, como personas con discapacidad, adultos mayores, pacientes hospitalizados y veteranos de Malvinas. “Queremos fiestas felices para todos”, subrayó.

Si bien existen ordenanzas y leyes vigentes que regulan el uso de pirotecnia, sostuvo que la clave está en la decisión individual. “Al final, todo depende de quien va a comprar si elige estruendo o no”, dijo.

No obstante, desde la asociación destacaron que durante los festejos de Navidad se registró una merma significativa en el uso de pirotecnia sonora, lo que fue percibido positivamente por las familias. “Hubo mucho menos que el año pasado y se notó”, aseguró.

Por último, agradeció el acompañamiento de la Policía, Bomberos y los municipios, que realizaron controles durante las fiestas.