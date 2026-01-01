Una familia tipo necesita casi $ 4 millones para salir de vacaciones

Casi 4 millones de pesos para moverse por el país necesita una familia y más de 10 millones de pesos para viajar al exterior en sus vacaciones.

Casi 4 millones de pesos para moverse por el país necesita una familia y más de 10 millones de pesos para viajar al exterior en sus vacaciones.

Una familia tipo necesita en promedio $ 3.880.488 para vacacionar en destinos nacionales durante la segunda quincena de enero, lo que equivale a 2,38 salarios medios.

En el caso del turismo internacional, el monto asciende a $ 10.334.454, es decir, 6,10 salarios, según un informe elaborado por la Universidad Argentina de la Empresa.

A pesar de los valores elevados, el poder adquisitivo destinado al turismo se mantuvo prácticamente estable entre enero de 2025 y enero de 2026. La relación entre el costo de los viajes y el salario promedio no mostró cambios significativos respecto del mismo período del año anterior.

El análisis realizado por el Instituto de Economía de la UADE señala que la capacidad de las familias para financiar vacaciones se sostuvo en niveles similares a los del año previo. En ese contexto, el turismo interno continúa siendo una opción de consumo que resiste las variaciones de precios y salarios.

Destinos nacionales más caros para viajar en familia

Entre los destinos locales, Cariló encabeza el ranking como el más costoso, con un valor de $10.665.172 y una suba interanual del 3,75%. El informe remarca que una familia necesita un presupuesto cinco veces mayor que el requerido para vacacionar en Villa Gesell.

Detrás se ubican Pinamar, con un costo de $8.026.847 y un aumento del 3,62%, y Mar de las Pampas, que completa el podio con $4.848.778 y una variación del 3,37%. Si bien estos montos no contemplan todos los gastos, permiten comparar destinos según su nivel de accesibilidad.

Viajar al exterior con la familia

En cuanto al turismo internacional, los viajes resultan 2,7 veces más caros que los nacionales y registran una variación promedio del 4,18%. Entre los destinos analizados se destacan Nueva York, Madrid y Río de Janeiro.

El informe también señala contrastes llamativos: vacacionar en Cariló cuesta lo mismo que hacerlo en Miami, y el esfuerzo económico para viajar a Santiago de Chile es menor que el requerido para 13 de los 25 destinos nacionales evaluados.

Por último, el estudio muestra que el salario medido en dólares al tipo de cambio oficial creció casi un 50%, lo que volvió relativamente más accesibles los destinos internacionales frente a los locales.

Sin embargo, se trata de un escenario sensible a posibles ajustes cambiarios o aceleraciones inflacionarias que podrían revertir rápidamente esta tendencia. /La 100