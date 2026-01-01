Uno a uno, los mejores eventos deportivos de 2026, con el Mundial de fútbol como cita obligada

Uno a uno, los mejores eventos deportivos de 2026, con el Mundial de fútbol como cita obligadaDeportes01/01/2026
El calendario deportivo de 2026 tendrá hitos bien marcados a lo largo del año y en distintos puntos del planeta.
La Copa del Mundo de fútbol se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que febrero abrirá la agenda con los XXV Juegos Olímpicos de Invierno en Milán–Cortina d’Ampezzo, Italia. En noviembre será el turno de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal, y en septiembre Sudamérica tendrá su gran cita con los XIII Juegos Suramericanos, que se desarrollarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
En ese contexto, también será un año especial para el automovilismo argentino, con la atención puesta desde el arranque de la temporada en el camino de Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1.
Faltarán actividades que aún no confirmaron su calendario; pero en gran parte, la siguiente lista contiene a los mejores eventos deportivos de 2026. Tomá nota.
ENERO
4 al 17: Rally Dakar
8 al 11 - Beach Handball: 7º Copa Argentina (Mar del Plata)
17 y 18 – Rugby: SVNS 3 (Dubai)
18 al 1 de febrero - Tenis: Abierto de Australia
23 al 1 de febrero - Ciclismo masculino: Vuelta a San Juan, Argentina
23 - Fútbol: inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional
26 al 30 - F1: pruebas de pretemporada en Barcelona
31 al 1 de febrero – Rugby: SVNS Series (Singapur)
FEBRERO
3 - Fútbol: inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions)
6 al 22 de febrero – Olimpismo: XXV Juegos Olímpicos de Invierno (Milán-Cortina d'Ampezzo, Italia)
7 al 8 - Tenis: clasificación de la Copa Davis (primera ronda)
7 y 8 – Rugby: SVNS Series (Perth)
8 - Fútbol americano: Super Bowl en Santa Clara (California)
8 al 14 – Tenis: WTA 1000 (Qatar)
9 al 14 - Pádel: Premier Tour P1 (Riyadh)
9 al 15 - Tenis: ATP 250 de Buenos Aires
10 al 15 - Hockey: Pro League con Las Leonas (Australia)
10 al 15 - Hockey: Pro League con Los Leones (India)
11 al 13 - F1: pruebas de pretemporada en Baréin
13 al 15 - Básquet: All Star Game de la NBA en Los Ángeles (California)
14 y 15 – Rugby: SVNS 2 (Nairobi)
15 al 21 – Tenis: WTA 1000 (Emiratos Árabes)
18 - Fútbol: final de ida de la Recopa Sudamericana
18 al 20 - F1: pruebas de pretemporada en Baréin
23 al 29 - Pádel: Premier Tour P1 (Miami)
25 - Fútbol: final de vuelta de la Recopa Sudamericana
26 al 28 - F1: pruebas de pretemporada en Baréin
27 – Básquet: Eliminatorias, Argentina vs. Uruguay (en Argentina)
MARZO
1 - MotoGP: Gran Premio de Tailandia (fecha 1)
2 – Básquet: Eliminatorias, Argentina vs. Panamá (en Panamá)
1 al 15 - Tenis: Masters 1000 de Indian Wells/WTA 1000 de Indian Wells
6 al 8 - F1: Gran Premio de Australia (fecha 1)
7 y 8 – Rugby: SVNS Series (Vancouver)
11 al 17 - Básquet: torneo clasificatorio al Mundial femenino (Turquía)
13 al 15 - F1: Gran Premio de China (fecha 2)
14 y 15 – Rugby: SVNS Series (Nueva York)
15 al 29 - Tenis: Masters 1000 de Miami/WTA 1000 de Miami
20 al 22 – Atletismo en pista cubierta: Campeonato del Mundo en Torun (Polonia)
21 y 22 – Rugby: SVNS 2 (Montevideo)
22 - MotoGP: Gran Premio de Brasil (fecha 2)
23 al 31 - Fútbol: repechajes rumbo a la Copa del Mundo masculina
27 - Fútbol: Finalissima, Argentina vs. España (Qatar)
27 al 29 - F1: Gran Premio de Japón (fecha 3)
28 y 29 – Rugby: SVNS 2 (San Pablo)
29 - MotoGP: Gran Premio de las Américas (fecha 3)
ABRIL
5 al 12 - Tenis: Masters 1000 de Montecarlo
6 al 12 - Tenis: Billie Jean King Cup (clasificación para la fase final)
7 al 9 - Fútbol: inicio de las fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
10 al 12 - F1: Gran Premio de Baréin (fecha 4)
12 - MotoGP: Gran Premio de Catar (fecha 4)
12 al 25 – Olimpismo: IV Juegos Suramericanos Juveniles (Ciudad de Panamá, Panamá)
17 al 19 - F1: Gran Premio de Arabia Saudita (fecha 5)
17 al 19 – Rugby: SVNS Series (Hong Kong)
18 - Básquet: inicio de los playoffs de la NBA
20 - Atletismo: maratón de Boston
20 al 3 de mayo - Tenis: Masters 1000 de Madrid/WTA 1000 de Madrid
26 - Atletismo: maratón de Londres
26 - MotoGP: Gran Premio de España (fecha 5)
MAYO
1 al 3 - F1: Gran Premio de Miami (fecha 6)
3 al 10 – Ciclismo femenino: Vuelta a España
4 al 17 - Tenis: Masters 1000 de Roma/WTA 1000 de Roma
8 - Atletismo: meeting de la Diamond League en Doha, Qatar (fecha 1)
9 al 29 - Ciclismo masculino: Giro de Italia
10 - MotoGP: Gran Premio de Francia (fecha 6)
11 al 17 - Pádel: Premier Tour P1 (Buenos Aires)
16 - Atletismo: meeting de la Diamond League en Shanghái, China (fecha 2)
17 - MotoGP: Gran Premio de Cataluña (fecha 7)
20 - Fútbol: final de la Europa League en Estambul
22 al 24 - Básquet: Final 4 de la Euroliga masculina, en Atenas
22 al 24 - F1: Gran Premio de Canadá (fecha 7)
23 - Atletismo: meeting de la Diamond League en Xiamen, China (fecha 3)
24 al 7 de junio - Tenis: Roland Garros
29 al 31 – Rugby: SVNS Series (Valladolid)
30 al 7 de junio – Ciclismo femenino: Giro de Italia
31 - MotoGP: Gran Premio de Italia (fecha 8)
31 - Atletismo: meeting de la Diamond League en Rabat, Marruecos (fecha 4)
JUNIO
4 - Básquet: inicio de las Finales de la NBA
4 - Atletismo: meeting de la Diamond League en Roma, Italia (fecha 5)
5 al 7 - F1: Gran Premio de Mónaco (fecha 8)
5 al 7 – Rugby: SVNS Series (Bordeaux)
7 - MotoGP: Gran Premio de Hungría (fecha 9)
7 - Atletismo: meeting de la Diamond League de Estocolmo, Suecia (fecha 6)
8 al 14 - Pádel: Premier Tour P1 (Valencia)
10 - Atletismo: meeting de la Diamond League de Oslo, Noruega (fecha 7)
11 al 19 de julio - Fútbol: Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá
12 al 14 - F1: Gran Premio de Barcelona (fecha 9)
13 al 21 - Hockey: Pro League con Los Leones (Inglaterra)
13 al 21 - Hockey: Pro League con Las Leonas (Bélgica)
21 - MotoGP: Gran Premio de la República Checa (fecha 10)
23 al 28 - Hockey: Pro League con Los Leones (Alemania)
23 al 28 - Hockey: Pro League con Las Leonas (Inglaterra)
26 - Atletismo: meeting de la Diamond League de París, Francia (fecha 8)
26 al 28 - F1: Gran Premio de Austria (fecha 10)
27 al 5 de julio – Básquet: Mundial masculino U17 (Turquía)
28 - MotoGP: Gran Premio de los Países Bajos (fecha 11)
29 al 12 de julio - Tenis: Wimbledon
JULIO
2 – Básquet: Eliminatorias, Uruguay vs. Argentina (en Uruguay)
3 al 5 - F1: Gran Premio de Gran Bretaña (fecha 11)
4 - Atletismo: meeting de la Diamond League de Eugene, Estados Unidos (fecha 9)
4 – Rugby: Nations Championship, Los Pumas vs. Escocia (en Argentina)
4 al 26 - Ciclismo masculino: Tour de Francia
5 – Básquet: Eliminatorias, Panamá vs. Argentina (en Panamá)
10 - Atletismo: meeting de la Liga de Diamante de Mónaco (fecha 10)
11 al 19 – Básquet: Mundial femenino U17 (Rep. Checa)
11 – Rugby: Nations Championship, Los Pumas vs. Gales (en Argentina)
12 - MotoGP: Gran Premio de Alemania (fecha 12)
13 al 19 - Pádel: Premier Tour P1 (Málaga)
16 al 25 – BMX: Campeonato del Mundo en Brisbane (Australia)
17 al 19 - F1: Gran Premio de Bélgica (fecha 12)
18 – Rugby: Nations Championship, Los Pumas vs. Inglaterra (en Argentina)
18 - Atletismo: meeting de la Diamond League en Londres (fecha 11)
24 al 8 de agosto - Olimpismo: Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo
24 al 26 - F1: Gran Premio de Hungría (fecha 13)
AGOSTO
1 al 9 - Ciclismo femenino: Tour de Francia
1 al 13 - Tenis: Masters 1000 de Montreal
1 al 13 - Tenis: WTA 1000 (Canadá)
3 al 9 - Pádel: Premier Tour P1 (Londres)
5 al 9 - Atletismo: Campeonato Mundial Sub-20 en Eugene (Oregón)
8 y 9 - Atletismo: 106º Nacional de mayores
9 - MotoGP: Gran Premio de Gran Bretaña (fecha 13)
13 al 24 - Tenis: WTA 1000 y Masters 1000 de Cincinnati
15 al 30 - Hockey: Mundiales masculino y femenino (Países Bajos y Bélgica)
21 - Atletismo: meeting de la Diamond League en Lausana, Suiza (fecha 12)
21 al 23 - F1: Gran Premio de los Países Bajos (fecha 14)
22 al 11 de septiembre – Ciclismo masculino: Vuelta a España
23 - Atletismo: meeting de la Liga de Diamante en Chorzow, Polonia (fecha 13)
24 – Básquet: Eliminatorias, cuarta ventana
27 - Atletismo: meeting de la Diamond League en Zúrich, Suiza (fecha 14)
30 al 13 de septiembre - Tenis: US Open
30 - MotoGP: Gran Premio de Aragón (fecha 14)
31 al 6 de septiembre - Pádel: Premier Tour P1 (Madrid)
SEPTIEMBRE
1 – Básquet: Eliminatorias, cuarta ventana
4 al 5 - Atletismo: finales de la Diamond League en Bruselas, Bélgica
4 al 13 - Básquet: Mundial femenino (Alemania)
4 al 6 - F1: Gran Premio de Italia (fecha 15)
8 - Fútbol: inicio de la fase de liga de la Liga de Campeones
11 al 13 – Atletismo: Campeonato Mundial de Ultimate en Budapest (Hungría)
11 al 13 - F1: Gran Premio de Madrid (fecha 16)
12 al 26 – Olimpismo: XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)
13 - MotoGP: Gran Premio de San Marino (fecha 15)
18 al 20 - Tenis: clasificación de la Copa Davis (segunda ronda)
20 - MotoGP: Gran Premio de Austria (fecha 16)
20 - Atletismo: maratón de Buenos Aires
20 al 27 - Ciclismo: XCIII Mundial de Ruta en Montreal (Canadá)
21 al 27 - Tenis: Billie Jean King Cup, en Shenzhen (fase final)
24 al 26 - F1: Gran Premio de Azerbaiyán (fecha 17)
30 al 11 de octubre - Tenis: WTA 1000 de Beijing (China)
OCTUBRE
4 - MotoGP: Gran Premio de Japón (fecha 17)
4 al 10 - Judo: Campeonato del Mundo en Bakú
7 al 18 - Tenis: Masters 1000 de Shanghái
9 al 11 - F1: Gran Premio de Singapur (fecha 18)
11 - Atletismo: maratón de Chicago
11 - MotoGP: Gran Premio de Indonesia (fecha 18)
12 al 18 - Pádel: Premier Tour P1 (Milán)
12 al 18 - Tenis: WTA 1000 de Wuhan (China)
14 al 18 - Ciclismo: CXXIII Mundial de Pista en Shanghái (China)
15 al 31 - Fútbol femenino: Copa Libertadores de América
17 al 25 - Gimnasia: Campeonato Mundial en Róterdam
23 al 25 - F1: Gran Premio de Estados Unidos, Austin (fecha 19)
25 - MotoGP: Gran Premio de Australia (fecha 19)
26 al 31 - Pádel: Premier Tour P1 (Kuwait)
30 al 1 de noviembre - F1: Gran Premio de México (fecha 20)
31 al 13 de noviembre – Olimpismo: IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)
NOVIEMBRE
1 - MotoGP: Gran Premio de Malasia (fecha 20)
1 - Atletismo: maratón de Nueva York
1 al 7 - Pádel: FIP Copa del Mundo
2 al 8 - Tenis: Masters 1000 de París
6 al 8 - F1: Gran Premio de Brasil (fecha 21)
7 – Rugby: Nations Championship, Irlanda vs. Los Pumas (en Irlanda)
7 al 14 - Tenis: Finales WTA en Riad (Arabia Saudita)
9 al 15 - Pádel: Premier Tour P1 (Dubai)
14 – Rugby: Nations Championship, Italia vs. Los Pumas (en Italia)
15 - MotoGP: Gran Premio de Portugal (fecha 21)
15 al 22 - Tenis: Finales ATP
16 al 22 - Tenis: Billie Jean King Cup (playoffs)
19 al 21 - F1: Gran Premio de Las Vegas (fecha 22)
21 – Rugby: Nations Championship, Francis vs. Los Pumas (en Francia)
21 - Fútbol masculino: final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (Colombia)
22 - MotoGP: Gran Premio de Valencia (fecha 22, última)
23 – Básquet: Eliminatorias, quinta ventana
24 al 29 - Tenis: Copa Davis (fase final)
27 al 29 – Rugby: Nations Championship, finales (Londres)
27 al 29 - F1: Gran Premio de Qatar (fecha 23)
28 - Fútbol masculino: final de la Copa Libertadores en Montevideo (Uruguay)
DICIEMBRE
1 al 6 - Natación: Campeonato Mundial en piscina corta en Pekín
1 – Básquet: Eliminatorias, quinta ventana
4 al 6 - F1: Gran Premio de Abu Dabi – (fecha 24, última)
31 - Atletismo: carrera de San Silvestre en Sao Paulo