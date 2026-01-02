Controles de alcoholemia en Salta: Intentos de coimas, fugas y situaciones insólitas

Durante los operativos de alcoholemia realizados en la ciudad, la Policía de la Provincia enfrenta desde reacciones insólitas hasta episodios de extrema violencia, con intentos de fuga y efectivos heridos. Así lo advirtió Adrián Sánchez Rosado, director de Seguridad Vial, al describir el escenario cotidiano de los controles, especialmente durante los fines de semana.

Según explicó el funcionario, si bien algunas situaciones resultan llamativas o hasta “casi cómicas”, como ofrecimientos de dinero o de hasta celulares para evitar sanciones, otras derivan en hechos graves que ponen en riesgo tanto a la ciudadanía como al personal policial.

Sánchez Rosado detalló a El Tribuno que los operativos suelen ser controles masivos, con más de quince efectivos desplegados en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Aun así, se registraron conductores que intentaron escapar, incluso circulando en contramano o subiendo a veredas para evadir los controles.

Durante 2025, esas maniobras peligrosas dejaron policías lesionados. Una jefa resultó con heridas en la rodilla y la muñeca tras ser embestida por una motocicleta que intentó fugarse. En otro hecho, el jefe de la Caminera sufrió una fractura en el empeine cuando un vehículo le pasó por encima del pie. Además, se contabilizaron varios oficiales atropellados en distintos procedimientos.

El director de Seguridad Vial remarcó que todos los controles están debidamente señalizados, con conos, balizas, luces y bastones luminosos, por lo que consideró que las fugas y agresiones responden a conductas deliberadas.